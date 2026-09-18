Paso Yobái: Hallan muerto y con una mano amputada a joven desaparecido

El fallecido fue identificado como Juan Bernardo Martínez Sanabria, quien residía en el asentamiento 8 de Diciembre, de la colonia 3 de Noviembre, distrito de Paso Yobái.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14:30, cuando un trabajador que realizaba tareas de fumigación al costado de un alambrado divisó el cuerpo en el interior de una zanja y alertó a los agentes de la Comisaría 33.ª Curuzú.

La excavación donde fue encontrado el cadáver tiene una profundidad estimada de entre cuatro y cinco metros y se encuentra al costado de la ruta principal de la compañía San Francisco 1.ª Línea.

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De acuerdo con los datos preliminares, el cuerpo presentaba una lesión compatible con una herida de arma blanca en el costado izquierdo, además de la amputación de una mano. La extremidad amputada no fue localizada en el lugar del hallazgo, según informó uno de los policías intervinientes.

Las características del sitio y las condiciones en que fue encontrado el cadáver llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que el joven haya sido asesinado en otro lugar y posteriormente arrojado a la zanja. Sin embargo, esta hipótesis todavía no fue confirmada por las autoridades.

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Según el informe, el sitio es relativamente desolado y no cuenta con cámaras de seguridad ni vecinos que puedan aportar información directa sobre lo ocurrido.

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El cuerpo fue trasladado al Centro de Salud de Paso Yobái, donde se realizaron las primeras inspecciones con intervención de agentes del Ministerio Público, personal de Criminalística y un médico forense.

La Policía indicó que, a simple vista, el cadáver presentaba signos de descomposición en el rostro, aunque el estado no fue considerado muy avanzado. La determinación del tiempo de muerte deberá establecerse mediante los estudios forenses correspondientes.

Desaparición desde el miércoles

Según la información proporcionada por los familiares, Martínez Sanabria habría sido visto por última vez el miércoles, cuando se encontraba compartiendo bebidas con amigos.

El informe relata que, posteriormente, el jueves comenzaron a preguntar por su paradero, aunque hasta ese momento no se habría presentado una denuncia formal por desaparición. Las averiguaciones se habrían realizado inicialmente dentro del círculo de amistades del joven.