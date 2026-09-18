Selección Paraguaya
18 de septiembre de 2026 a la - 21:32

Santa Fe 2026: Albirroja Sub 20 se recupera y festeja sobre el final ante Uruguay

Las chicas se recuperaron y concretaron un importante triunfo para seguir con vida en Santa Fe 2026.
Las chicas se recuperaron y concretaron un importante triunfo para seguir con vida en Santa Fe 2026.

Paraguay derrotó 1-0 a Uruguay en Rosario, con un gol de Larissa Saldívar a los 88 minutos, y sumó su primera victoria en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Por David Rolón
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La selección paraguaya femenina Sub 20 consiguió este viernes su primera victoria en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al imponerse por 1-0 a Uruguay en el Parque Héroes de las Malvinas, en Rosario.

Lea más: El Golf y un doble oro: Paraguay volvió a conquistar otra medalla

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Larissa Saldívar, quien a los 88 minutos marcó el único tanto del encuentro para darle a la Albirroja tres puntos importantes en su camino dentro de la competencia.

El triunfo permite a Paraguay mantenerse en carrera por los primeros lugares del torneo y alimentar su objetivo de llegar a la lucha por la medalla de oro.

La Albirroja volverá a jugar este domingo 20 de septiembre, desde las 15:00, nuevamente en el Parque Héroes de las Malvinas, donde enfrentará a Chile.

Síntesis

Uruguay 0-Paraguay 1

Estadio: Parque Héroes de las Malvinas. Árbitra: Karen Lozano (COL). Asistentes: María Bevilacqua (ARG) y Gisela Bosso (ARG). Cuarta árbitra: Luciana Sánchez (ARG).

Uruguay: Manuela Techera; Martina Fuentes, Julieta Casanova, Rocío Frachia (65´ Allegra Rodríguez) y Antonella Cordero; Julieta Mozejko, Lara Elhrdoy, Isabella Pérez (87´ Sofía Olivera) y Camila Rijo; Agustina Gómez (57´ Ilana Guedes) y Oriana Tola. D.T.: Marcel Rauss.

Paraguay: Tamara Amarilla; Luz Cardozo, Ximena Moreno, Johana Medina y Nayeli Torres (46´ Luz Paiva); Fiorella Aquino, Kiara Florentín (56´ Florencia Cáceres), Maite Mussi (46´ Erika Figueredo) y Pamela Villalba (56´ Larissa Saldívar); Alison Bareiro (79´ Natalia Miranda) y Luján Ortiz. D.T.: Herminio Barrios.

Gol: 88′ Larissa Saldívar (Paraguay). Amonestadas: 16′ Isabella Pérez, 50′ Agustina Gómez y 81′ Ilana Guedes (Uruguay); 53′ Kiara Florentín y 85′ Luz Paiva (Paraguay).