Santa Fe 2026: Albirroja Sub 20 se recupera y festeja sobre el final ante Uruguay

La selección paraguaya femenina Sub 20 consiguió este viernes su primera victoria en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al imponerse por 1-0 a Uruguay en el Parque Héroes de las Malvinas, en Rosario.
Lea más: El Golf y un doble oro: Paraguay volvió a conquistar otra medalla
Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Larissa Saldívar, quien a los 88 minutos marcó el único tanto del encuentro para darle a la Albirroja tres puntos importantes en su camino dentro de la competencia.
El triunfo permite a Paraguay mantenerse en carrera por los primeros lugares del torneo y alimentar su objetivo de llegar a la lucha por la medalla de oro.
La Albirroja volverá a jugar este domingo 20 de septiembre, desde las 15:00, nuevamente en el Parque Héroes de las Malvinas, donde enfrentará a Chile.
Síntesis
Uruguay 0-Paraguay 1
Estadio: Parque Héroes de las Malvinas. Árbitra: Karen Lozano (COL). Asistentes: María Bevilacqua (ARG) y Gisela Bosso (ARG). Cuarta árbitra: Luciana Sánchez (ARG).
Uruguay: Manuela Techera; Martina Fuentes, Julieta Casanova, Rocío Frachia (65´ Allegra Rodríguez) y Antonella Cordero; Julieta Mozejko, Lara Elhrdoy, Isabella Pérez (87´ Sofía Olivera) y Camila Rijo; Agustina Gómez (57´ Ilana Guedes) y Oriana Tola. D.T.: Marcel Rauss.
Paraguay: Tamara Amarilla; Luz Cardozo, Ximena Moreno, Johana Medina y Nayeli Torres (46´ Luz Paiva); Fiorella Aquino, Kiara Florentín (56´ Florencia Cáceres), Maite Mussi (46´ Erika Figueredo) y Pamela Villalba (56´ Larissa Saldívar); Alison Bareiro (79´ Natalia Miranda) y Luján Ortiz. D.T.: Herminio Barrios.
Gol: 88′ Larissa Saldívar (Paraguay). Amonestadas: 16′ Isabella Pérez, 50′ Agustina Gómez y 81′ Ilana Guedes (Uruguay); 53′ Kiara Florentín y 85′ Luz Paiva (Paraguay).