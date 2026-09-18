Por muy poco: Escurra cae ante Buse y Perú se adelanta en la Copa Davis

La serie de Copa Davis entre Perú y Paraguay comenzó este viernes en Lima con una derrota paraguaya por muy poco. Ignacio Buse (35 del mundo) venció a Hernando Escurra (2151) en un extenso partido de 3 horas y 9 minutos, para darle al equipo local el primer punto de la serie del Grupo Mundial I.

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Escurra estuvo a un paso de quedarse con el partido. El paraguayo sacó para cerrar el encuentro, pero no logró concretar sus oportunidades y Buse aprovechó el envión, impulsado por el aliento del público peruano, para dar vuelta la situación y quedarse con la victoria.

El marcador final fue 7 (4)-6, 4-6 y 7-5 para el tenista peruano, en un duelo de alta tensión que tuvo 114 puntos ganados por Buse contra 103 de Escurra.

El paraguayo incluso mostró una buena efectividad cuando tuvo oportunidades de quiebre: concretó 4 de 9, mientras que Buse aprovechó 4 de 15. Escurra también conectó tres aces, frente a nueve del jugador local.

Con este resultado, Perú se adelanta 1-0 en la serie. Paraguay buscará igualar la eliminatoria en el segundo partido de individuales de la jornada entre la raqueta 1 de Paraguay Adolfo Daniel Vallejo y el peruano Juan Pablo Varillas este viernes, antes del duelo de dobles y los restantes encuentros programados para este sábado.