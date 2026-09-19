El paraguayo José María Canale extendió su vínculo con Lanús

La rúbrica del nuevo contrato se llevó a cabo en las oficinas del club, con una firma oficial encabezada por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón. El futbolista oriundo de la ciudad de Itá no es un nombre más en el plantel: se trata de uno de los estandartes de la reciente doble y exitosa gesta internacional del club.
Lea más: El Brighton de Diego Gómez arrolló al Arsenal y le quitó el invicto
El zaguero viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, títulos que revalidaron su jerarquía en el plano continental, que luego adquirió aún más jerarquía tras su participación con Paraguay en el Mundial de Norteamérica 2026.
Números que respaldan la renovación
Desde su llegada a la institución, el defensor se ha ganado el cariño y el respeto de los hinchas a base de solidez defensiva y presencia en el área rival. Sus estadísticas con la camiseta granate hablan por sí solas, acumulando 78 encuentros oficiales en todas las competiciones y un destacable aporte ofensivo de 6 goles convertidos.