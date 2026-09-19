El paraguayo José María Canale extendió su vínculo con Lanús

La rúbrica del nuevo contrato se llevó a cabo en las oficinas del club, con una firma oficial encabezada por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón. El futbolista oriundo de la ciudad de Itá no es un nombre más en el plantel: se trata de uno de los estandartes de la reciente doble y exitosa gesta internacional del club.

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El zaguero viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, títulos que revalidaron su jerarquía en el plano continental, que luego adquirió aún más jerarquía tras su participación con Paraguay en el Mundial de Norteamérica 2026.

🇱🇻 OFICIAL: CANALE RENOVÓ SU CONTRATO CON EL CLUB ATLÉTICO LANÚS



Uno de nuestros héroes del Defensores del Chaco y del Maracaná firmó con la institución hasta diciembre de 2028 ✍️



Vamos por más, José María 🇵🇾❤️ pic.twitter.com/sUHJ6MMLX7 — Club Lanús (@clublanus) September 19, 2026

Números que respaldan la renovación

Desde su llegada a la institución, el defensor se ha ganado el cariño y el respeto de los hinchas a base de solidez defensiva y presencia en el área rival. Sus estadísticas con la camiseta granate hablan por sí solas, acumulando 78 encuentros oficiales en todas las competiciones y un destacable aporte ofensivo de 6 goles convertidos.