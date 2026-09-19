El Brighton de Diego Gómez arrolló al Arsenal y le quitó el invicto

El encuentro sirvió para que las Gaviotas celebraran por todo lo alto el 125 aniversario de su fundación, luciendo una elegante camiseta conmemorativa de color azul sereno con la publicidad muy difuminada que transmitía tranquilidad y confianza, una promesa que el equipo de Fabian Hürzeler cumplió con creces jugando con un aplomo y una carta de presentación espectaculares durante casi los noventa minutos.

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La destacada presencia de Diego Gómez

El mediocampista paraguayo y canterano de Libertad, Diego Gómez, fue parte del once titular desde el arranque. El volante guaraní cumplió una labor sobresaliente y dejó su sello en el marcador al asistir al delantero griego Charalampos Kostoulas para el segundo tanto del encuentro. Tras un desgaste encomiable, el oriundo de la Compañía Mburika Retã se mantuvo en la cancha hasta los 86 minutos, momento en el que fue sustituido por el danés Matt O’Riley.

Exhibición total de Kostoulas y Chema Andrés

El partido tuvo dos figuras excluyentes que desarmaron por completo al esquema de Mikel Arteta. Por un lado, Charalampos Kostoulas se consolidó como el mejor del partido: agitó el encuentro desde el inicio, exigió a David Raya con un disparo cruzado tras un error de Bruno Guimaraes, fabricó la jugada del primer tanto con un pase rápido para Pascal Gross —quien definió de manera formidable con un disparo desde fuera del área que rozó la pelota, golpeó la cepa del poste y entró—, y cerró la primera mitad con un derechazo lejano para marcar el segundo tanto antes del descanso.

¡MÁS ESQUINADO, IMPOSIBLE! Pascal Gross y un verdadero golazo para vencer a David Raya en el Brighton - Arsenal de la fecha 5 de la #PREMIERxESPN.



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Por el otro, Chema Andrés, hasta hace nada en la cantera del Real Madrid, firmó una actuación de centrocampista veterano en su segunda titularidad consecutiva —tras debutar con victoria a mitad de semana frente al Manchester United en la Copa—. El joven español dirigió la presión, mandó en la zona donde debían imponer su autoridad Declan Rice y Bruno Guimaraes, ayudó a su equipo a jugar lejos de su propia portería y coronó su inolvidable noche apareciendo en el segundo palo tras un córner de Gross para elevarse sobre la defensa y cabecear el 3-0 definitivo ante la sorpresa de Raya.

¡AY DIOS MIO, KOSTOULAS, ES UN GOLAZO! El griego del Brighton definió de forma magnífica para marcarle al Arsenal en la fecha 5 de la #PREMIERxESPN.



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Un golpe maestro frente al once de gala del Arsenal

El Arsenal llegó al duelo con su alineación estelar, presentando la única ausencia de William Saliba —quien continúa convaleciente de una lesión en la espalda y cuyo puesto en el centro de la defensa fue ocupado por Konsa—. Sin embargo, los gunners nunca encontraron el rumbo ante un Brighton que adelantó sus líneas, sometió al rival con una presión intensa y neutralizó cualquier intento de reacción, limitando las pocas respuestas londinenses a un contraataque solitario de Bukayo Saka justo antes del descanso que no supo culminar.

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¡UN POCO DE SU PROPIA MEDICINA! Chema Andrés conectó el centro de Gross y le hizo un gol DE CÓRNER al ARSENAL en la fecha 5 de la #PREMIERxESPN...



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Tras la reanudación, el monólogo local continuó con un Brighton hambriento de gloria. Arteta intentó modificar el paisaje durante la última hora con las entradas de Mikel Merino y Martín Zubimendi, pero no cambió absolutamente nada. Superados por el marcador y por el despliegue táctico, los londinenses no solo cedieron su primer invicto y la punta del campeonato, sino que también perdieron la compostura ante un rival que dio una clase magistral de cómo gobernar un partido desde el campo contrario.