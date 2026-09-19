Inter rescató un empate ante la Roma en un partidazo de colíderes

El duelo, disputado en un Estadio Olímpico colmado de intensidad, enfrentó a los dos colíderes invictos del campeonato, ratificando que ambos equipos pelearán palmo a palmo por el codiciado Scudetto. Los giallorossi demostraron que su candidatura al título es una firme realidad, mientras que los nerazzurri volvieron a exhibir su chapa de favoritos al reaccionar a tiempo y no doblegarse.

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La furia inicial de la Loba

El conjunto romano saltó al terreno de juego con voracidad, hambre de posesión y un control absoluto bajo la dirección táctica de Gian Piero Gasperini. Lejos de achicarse ante el vigente campeón, la Roma golpeó casi desde el vestuario: apenas a los 5 minutos, el francés Manu Koné aprovechó un balón suelto en el punto de penal tras una gran asistencia del argentino Nahuel Molina para abrir el marcador.

El equipo capitalino se mostró sumamente sereno, neutralizando con éxito la temible dupla ofensiva conformada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram, mientras Paulo Dybala asumía la batuta como director de orquesta. Con el arquero interista Josep Martínez —recentemente convocado por la selección española— bajo constante asedio, la Roma estiró su ventaja antes del descanso. En el minuto 37, otra vez Koné apareció oportunamente para cazar un balón suelto en el área y decretar un sorpresivo 2-0 que hizo enloquecer a su afición.

La reacción del campeón y el show de Lautaro

Tras el paso por los vestuarios, el Inter de Cristian Chivu demostró la estirpe que lo llevó a dominar Italia. Menos de un minuto tardó Lautaro Martínez —nombrado MVP del encuentro— en recortar distancias tras el pitido inicial del complemento, metiendo de inmediato en partido a los suyos.

El encuentro se tornó un ida y vuelta eléctrico. El arquero Josep Martínez se lució en el minuto 67 al arriesgar el físico para evitar el tercero de la Roma ante un disparo a bocajarro de Donyell Malen. Sin embargo, cuando el reloj se consumía, apareció nuevamente el alma del equipo interista: a diez minutos del final, el Toro Martínez controló un balón con el muslo dentro del área y batió con categoría a Mile Svilar para firmar el 2-2 definitivo y desatar la euforia de los hinchas visitantes. En los minutos finales, Marcus Thuram estuvo a punto de consumar la remontada, pero el marcador no se movió.

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Lo que viene para los aspirantes al título

Con este reparto de puntos que deja todo al rojo vivo en la cima, ambos equipos ya piensan en sus próximos compromisos por el calcio. En la siguiente jornada, la Roma buscará prolongar su gran momento en su visita al Como, la revelación de la pasada campaña dirigida por Cesc Fàbregas —quien recientemente señaló que tanto los romanos como el Inter están en un escalón superior y no son sus rivales directos—. Por su parte, el Inter jugará como local frente al Parma, conjunto que comanda el técnico español Carlos Cuesta.

Ficha técnica del partido:

Roma (2): Svilar; Mancini (Ndicka, minuto 60), Balerdi (Ghilardi, minuto 66), Hermoso (Koulierakis, minuto 81); Molina (Rensch, minuto 60), Cristante, Koné (Pisilli, minuto 60), Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Entrenador: Gian Piero Gasperini.

Inter de Milán (2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (Luis Henrique, minuto 63); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (Sucic, minuto 54), Dimarco (Carlos Augusto, minuto 54); Lautaro (Esposito, minuto 90), Thuram (Bonny, minuto 90). Entrenador: Cristian Chivu.

Goles: 1-0, Koné (minuto 6); 2-0, Koné (minuto 37); 2-1, Lautaro (minuto 46); 2-2, Lautaro (minuto 79).

Árbitro: Davide Massa. Mostró tarjeta amarilla a Ndicka (minuto 73), Koulierakis (minuto 82) y Ghilardi (minuto 89) por parte de la Roma, y a Barella (minuto 11), Akanji (minuto 45+4) y Bastoni (minuto 57) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico de Roma. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milan fallecido este sábado a los 83 años.