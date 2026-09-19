El Barcelona derrotó al Sevilla, mantiene el pleno y sigue mandando en la cima

La noche mágica de Raphinha y la genialidad de Lamine Yamal

El gran artífice del triunfo en el estadio del conjunto andaluz fue el brasileño Raphael Dias, ‘Raphinha’, quien firmó un triplete estratosférico que lo eleva a la increíble cifra de 14 goles en los primeros ocho partidos oficiales del curso (siete en Liga y uno en la Champions League). El brasileño encontró en Lamine Yamal a su socio ideal, ya que el joven extremo español lo auxilió con dos asistencias perfectas durante la segunda mitad.

Golpes tempraneros y resistencia sevillista

El partido prometía máxima exigencia entre un Sevilla revitalizado que sumaba 13 de 18 puntos posibles y un Barça pletórico. Los locales sorprendieron en el primer tiempo con una presión asfixiante que ahogó la salida limpia de los de Hansi Flick. Gracias a ese despliegue, el francés Youssouf Fofana abrió el marcador a los 19 minutos al cabecear en el primer palo un centro tras una gran jugada de Felix Correia y una genial apertura de Agoumé.

Sin embargo, la alegría duró poco en Nervión. Apenas tres minutos más tarde (m. 22), Raphinha sacó a relucir su magia para igualar las acciones: recortó con categoría a Sangante con la zurda y fusiló con la pierna derecha a Odysseas Vlachodimos para poner el 1-1 con el que se marcharon al descanso.

El rodillo azulgrana se adueñó del complemento

En la reanudación cambió por completo el decorado del encuentro. El Barcelona salió con una marcha más y una actitud mucho más agresiva en ataque, sometiendo a un Sevilla que comenzó a acusar el desgaste físico del primer tiempo.

En el minuto 52, Raphinha se anticipó de cabeza a Sangante para conectar un centro preciso de Lamine Yamal y dar vuelta el marcador poniendo el 1-2. Más tarde, en el minuto 69, y en plena contra letal, Lamine filtró un pase milimétrico al espacio y el brasileño definió con una sutil vaselina por encima de Odysseas para sentenciar su triplete y liquidar el encuentro con el 1-3.

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Pese a los intentos de reacción desde el banco local y los múltiples cambios introducidos por Luis García Plaza, el marcador no se movió más gracias a las oportunas intervenciones de Vlachodimos, quien evitó una diferencia aún mayor ante un Barcelona demoledor que ya acumula 31 goles en Liga y 5 en la competición europea.

Ficha técnica del partido:

Sevilla (1): Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Sangante (Carmona, minuto 68) , Suazo; Fofana (Alfon, minuto 78) , Agoumé; Miguel Sierra (Guridi, minuto 78) , Kochorashvili (Isaac Romero, minuto 68) , Félix Correia (Ejuke, minuto 59) ; Robbie Ure.

Barcelona (3): Livakovic; Eric Garcia, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín, minuto 59) , Cancelo; Pedri (Bernal, minuto 86) , Rodri, Fermín (Olmo, minuto 76) ; Lamine Yamal, Raphinha (Adeyemi, minuto 76) , Gordon (Gabriel Jesus, minuto 86) .

Goles: 1-0, minuto 19: Fofana. 1-1, minuto 22: Raphinha. 1-2, minuto 52: Raphinha. 1-3, minuto 69: Raphinha. Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano) . Amonestó por parte local a Agoumé (minuto 80) .

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 41.145 espectadores, de ellos 524 aficionados visitantes.