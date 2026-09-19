Laporta logra un amplio respaldo en una asamblea clave para la economía del club

El impacto del futuro estadio en las arcas del club, que actualmente cuenta con un aforo parcial de 62.000 espectadores de los 105.000 proyectados, copó una parte importante de los puntos debatidos en la reunión telemática con los representantes de los socios.

El recinto ubicado en Les Corts es la piedra angular que, según la junta que preside Joan Laporta, debe impulsar la cuenta de resultados hasta alcanzar los 1.450 millones de euros de ingresos en la temporada 2030-31.

Las previsiones del club apuntan a que el Spotify Camp Nou estará funcionando a pleno rendimiento durante la temporada 2028-29.

Mientras eso no suceda, la entidad optó por activar dos operaciones financieras, que los socios compromisarios avalaron mayoritariamente y que fueron los puntos más relevantes de una asamblea que comenzó a las 10:00 horas y terminó a las 20:25 horas, justo a tiempo para que directivos y socios pudieran ver el Sevilla-Barça, previsto para las 21:00 horas.

Más allá del presidente Laporta, que abrió la asamblea con un discurso en el que la economía del club tuvo un importante peso, el principal portavoz de la directiva durante la asamblea fue el vicepresidente del área económica, Ferran Olivé.

El directivo relacionó directamente ambas operaciones financieras activadas con el retraso de las obras del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Spotify Camp Nou y sus alrededores.

Según la directiva, la desviación presupuestaria de las obras del recinto responde a factores externos, como el contexto geopolítico o la dificultad para encontrar mano de obra, entre otras cuestiones, así como a mejoras en el proyecto del estadio que inicialmente no estaban previstas.

Este incremento adicional de la financiación, de 300 millones de euros, con un tipo de interés fijo y una duración de 30 años, provocará un cambio temporal en las condiciones del crédito.

Hasta ahora, las garantías establecían que el club disponía de los primeros 100 millones de euros de facturación, mientras que los siguientes 100 se destinaban al pago de intereses y amortizaciones. En los próximos dos años se prevé que el orden se invierta.

Dicha ampliación del crédito no incluirá la construcción del nuevo Palau Blaugrana, algo que sí estaba previsto en el proyecto original del Espai Barça.

El Barcelona prevé ceder los terrenos del futuro Palau Blaugrana, ubicados en la explanada del antiguo Miniestadi, a una empresa externa que se encargará de construir y explotar el pabellón durante un periodo, todavía por determinar, de entre 25 y 50 años.

El segundo de los movimientos financieros avalados por los representantes de los socios fue la emisión de bonos por valor de 210 millones de euros, la mitad de los cuales ya se ejecutaron este verano y con los que la entidad pretende obtener liquidez.

El plazo de devolución de estos bonos es de 10 años y la garantía se establece sobre la asignación de los ingresos televisivos de la entidad.

La ampliación del crédito para finalizar el estadio y la emisión de bonos recibieron el 89 % y el 84 % de votos favorables, respectivamente, en una asamblea telemática cuya participación se situó alrededor de los 1.000 participantes, frente a los 4.597 socios compromisarios convocados por el club.

También fue mayoritaria la aprobación del cierre del ejercicio 2025-26, con unos ingresos de 1.060 millones de euros y unas pérdidas de 18 millones, y del presupuesto del próximo curso, que contempla unos ingresos de 1.195 millones, según las previsiones del club.

Algo más reñidas fueron las votaciones para validar el acuerdo para la construcción en Emiratos Árabes Unidos de un complejo residencial de lujo inspirado en la marca del club azulgrana y la instalación de un espacio de ocio infantil en el Spotify Camp Nou.

El primer proyecto recibió el voto favorable de 308 socios compromisarios, sobre un cuórum de 433 acreditados, frente a 103 votos en contra y 32 en blanco. El acuerdo con la compañía permitirá explotar la marca Barça en dicho complejo residencial hasta el año 2055.

Paralelamente, a partir de la próxima temporada y hasta la 2029-30, el nombre del complejo inmobiliario lucirá en la parte trasera de las camisetas de los equipos masculino y femenino en los partidos que disputen en competiciones nacionales.

Por otra parte, un 56 % de los compromisarios acreditados votaron a favor de la construcción de un centro de entretenimiento en las instalaciones del estadio por parte de Babylon Park, compañía fundada en Israel a la que el Barça cederá una licencia durante los próximos 25 años.

En el turno de preguntas sobre este acuerdo, algunos socios compromisarios cuestionaron el origen israelí de Babylon Park y sus presuntos vínculos con el conflicto de Gaza, una cuestión que esta semana ya denunció el eurodiputado de Comuns Jaume Asens.

En este sentido, Olivé explicó que el departamento de cumplimiento del club ha "seguido las ramificaciones de la empresa" y no detectó ninguna incompatibilidad.

La asamblea también fue el escenario elegido por el director deportivo, Anderson Luis de Souza "Deco", para anunciar que el club tiene "encaminadas" las renovaciones de los jugadores del primer equipo Raphael Dias 'Raphinha', Marc Bernal y Xavi Espart.

Aunque el gran protagonista de la reunión anual de los compromisarios fue el Spotify Camp Nou, el eje sobre el que pivota el futuro económico del club.