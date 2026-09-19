Peñarol mantiene la primera posición de la Tabla Anual tras vencer a Cerro

En condición de visitante, el conjunto dirigido por Diego Aguirre se impuso con goles de Matías Arezo y del argentino Leonel Jaime, quien selló el triunfo del Aurinegro luego de que Emiliano Rodríguez igualara transitoriamente para los de Alejandro Cappuccio.

Con este resultado, Peñarol llegó a 55 puntos en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la liga.

Racing es el único que lo puede alcanzar y para ello necesita sumar una victoria en el juego que disputará este domingo, aunque Peñarol aún debe el juego de la primera fecha ante Montevideo City Torque, suspendido en aquel momento por una falla eléctrica en el estadio en el que se iba a llevar a cabo.

Más abajo, Montevideo City Torque acumula 50 enteros con dos duelos menos -el de esta fecha y el que jugará ante el Aurinegro- y Deportivo Maldonado tiene 49 con un partido menos que los de Aguirre.

En el Clausura, Peñarol llegó a 12 puntos y tiene por delante a Montevideo City Torque (15), Liverpool (13) y Cerro (13). Abajo se encuentra Racing (11).

Este domingo Albion recibirá a Juventud, Montevideo Wanderers visitará a Danubio, Nacional se enfrentará a Defensor Sporting y Liverpool se medirá con Racing.

El lunes, la fecha llegará a su final con el partido Central Español-Montevideo City Torque.

Más temprano este sábado, Progreso derrotó por 1-2 a Boston River con anotaciones de Freddy Martínez en propia portería y de Nahuel López sobre la hora.

Pese a la victoria, el Gaucho sigue último en la Tabla del Descenso y en este momento perdería la categoría junto a Danubio y Montevideo Wanderers, aunque este último podría alcanzar a Cerro si el domingo suma de a tres.