De la Fuente renovará hasta "más allá del Mundial 2030", según el presidente de la RFEF

Louzán aseguró, a una pregunta de EFE tras un acto en Málaga, que Luis de la Fuente ampliará su contrato como seleccionador nacional hasta “más allá del Mundial 2030” y que intentarán cerrar el acuerdo “el próximo lunes”, ya que aún están “rematando flecos” del contrato.

Con este acuerdo, la Federación, en manifestaciones realizadas hace unos días por su presidente, hará que De la Fuente, “que no estaba entre los diez mejores entrenadores en condiciones económicas", pase a estar entre los técnicos mejor pagados del mundo.

“Vamos a por ese tercer Mundial y espero que el seleccionador trabaje cómodamente porque, como saben, estamos cerrando flecos para que el próximo lunes podamos de alguna manera renovar”, precisó tras un acto de la exposición ‘Reyes del Mundo’ en Málaga.

El presidente de la RFEF subrayó que a él le "gustan mucho dos cosas fundamentales: estabilidad y confianza", y destacó, además, que cree que el técnico riojano "se lo merece porque se lo ha ganado, es el entrenador, junto a Vicente Del Bosque, más laureado de la historia del fútbol de selección”.

Luis de la Fuente, que tenía contrato hasta 2028, ha ganado como seleccionador absoluto de España la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y el reciente Mundial 2026, además de un subcampeonato de Liga de Naciones en 2025.

Por otro lado, Louzán dejó clara su postura acerca de la posibilidad de que Marruecos sea finalmente la sede de la final del Mundial 2030 si sale reelegido Gianni Infantino como presidente de la FIFA en las próximas elecciones de 2027.

“España, ahora mismo, es doble campeona del mundo, tenemos el 55 por cierto de peso de este Mundial, que nace en la Península Ibérica, por lo tanto creo que los argumentos sobran para decir que España tiene que ser la organizadora de la gran final”, argumentó.

El máximo dirigente del fútbol español también reconoció que "en su día quizás se debió haber dejado cerrada esta situación, pero no se dejó cerrada, aunque no ofrece ninguna duda y debe ser la FIFA quien tome la última palabra".

"Estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr, le estamos dando los argumentos con contundencia a la FIFA para que tome la decisión”, concluyó.