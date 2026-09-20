Perú convoca a mediocentro Alfonso Barco, tras salida de Fabio Gruber por lesión

La Federación anunció que Gruber, jugador del FSV Mainz 5 de Alemania, ha sido desafectado de la presente convocatoria de la Bicolor debido a una lesión.

En ese sentido, convocó a Barco, el mismo día que el resto de jugadores que militan en clubes peruanos partió a Estados Unidos para iniciar su preparación con miras a los amistosos.

El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, ha formado un equipo que combina jugadores de larga trayectoria de la selección como el portero Pedro Gallese, del Deportivo Cali, y André Carrillo, del Corinthians brasileño, al igual que el centrocampista Yoshimar Yotún y el defensa Miguel Araujo, con futbolistas que atraviesan un buen momento.

Entre las principales novedades de la lista, compuesta por 26 futbolistas, están las inclusiones del portero Matías Córdova, del Comerciantes Unidos; el extremo Osling Mora, del Sport Boys; y el delantero Piero Magallanes, del Sport Huancayo.

Menezes anticipó que en estos partidos se enfocará en seguir construyendo la base del equipo que disputará las eliminatorias para el Mundial de 2030. "Nosotros tenemos que avanzar en dar a nuestros jugadores una mayor competitividad", apuntó.

El brasileño advirtió que los cuatro rivales escogidos son de alto nivel, al recordar que todos alcanzaron los cuartos de final del último Mundial, si bien algunos están también en época de renovación.

"EE.UU. tiene quince jugadores nuevos, lo que quiere decir que empieza para ellos un nuevo ciclo con el mismo entrenador para el próximo Mundial", apuntó.

La selección peruana se enfrentará a EE.UU. el sábado 26 de septiembre Orlando, y el día 29 hará lo propio contra México en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey (Estados Unidos).

La Bicolor se medirá a Canadá el sábado 3 de octubre en el Estadio Saputo, de Montreal, y el martes 6 de octubre jugará contra Colombia en el Estadio Niu, de Miami (Estados Unidos).