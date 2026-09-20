Raphinha incendia la Liga y el derbi quema al Real Madrid

El Barcelona vive lanzado. Ni siquiera le alteró el gol inicial de Fofana en el Sánchez-Pizjuán. Raphinha empató cuatro minutos después y, en la segunda parte, completó su segundo triplete de la semana para cerrar la remontada (1-3). Su arranque es descomunal: doce tantos en siete jornadas, los mismos que firmó Lionel Messi en la temporada 2011/12 y solo uno menos que Cristiano Ronaldo en la 2014/15.

Lamine, autor de dos asistencias, volvió a dejar destellos de buen fútbol, pero la realidad pertenece ahora a Raphinha. El brasileño marca, dirige, presiona y gobierna un equipo que ha sumado los 21 puntos posibles. El Barcelona corre y los demás comienzan a mirarlo desde lejos.

El Atlético aprovechó el desorden general para asaltar el derbi (2-1), instalarse en la segunda posición y dejar al Real Madrid a seis puntos del liderato. No necesitó demasiado. Le bastó con interpretar mejor un partido áspero, explotar la expulsión de Dean Huijsen y golpear por medio de Grimaldo, de penalti, y Jonathan David.

Antonio Rüdiger descontó en el minuto 89, demasiado tarde para rescatar a un equipo que solo reaccionó cuando ya lo había perdido casi todo. La roja a Huijsen, por derribar a Giuliano Simeone dentro del área, cambió el encuentro en la segunda parte, pero no debería esconder los males blancos. Tchouaméni y Valverde aportaron músculo, recorrido y energía, pero nadie puso orden ni imaginación en la medular.

El equipo de José Mourinho circuló sin ideas, jugó sin brújula y volvió a mostrar una alarmante dependencia de las apariciones individuales. Vinícius, irrelevante, fue el sacrificado después de la expulsión y fue sustituido en el minuto 54.

El Atlético hizo lo suyo: esperó, resistió y exprimió sus ventajas. No deslumbró, pero le alcanzó para ganar un derbi que dejó una fuerte resaca arbitral. El Real Madrid reclamó dos expulsiones, una del Cuti Romero por una entrada sobre la rodilla de Bellingham que el VAR dejó en amarilla y otra de Kang-in Lee por un pisotón a Valverde.

Mourinho recuperó entonces su antigua versión más reivindicativa. Compareció con fotografías de ambas acciones, cargó contra el arbitraje y trasladó el partido del césped a la sala de prensa. Su protesta tuvo argumentos, pero tampoco pudo ocultar la pobreza futbolística de un equipo que comienza el parón envuelto en su primera crisis seria.

Por detrás de los tres gigantes, el Betis dejó escapar dos puntos en Riazor. Diego Villares igualó para el Deportivo (1-1) y frenó a un equipo que, pese al tropiezo, se mantiene instalado en la zona de Liga de Campeones con 16 puntos, los mismos que el Atlético y uno más que el Real Madrid.

El Sevilla, pese a su derrota frente al Barcelona, conserva la quinta posición, mientras que el Alavés cierra los puestos europeos después de firmar con el Athletic el único 0-0 de la jornada, un partido sin goles en San Mamés y con pocos motivos para recordarlo.

Más estimulante fue la respuesta del Villarreal. Su victoria ante el Levante (3-1), la segunda consecutiva después de un arranque titubeante, confirma la recuperación del conjunto amarillo, que vuelve a acercarse a una zona europea en la que también asoma el Deportivo.

En la apretada zona media, Iván Azón estrenó su cuenta goleadora en el minuto 85 y permitió al Getafe superar al colista Málaga (1-0). Los andaluces dominaron buena parte del primer tiempo, pero perdonaron y terminaron castigados por un rival agotado, con una plantilla escasa y demasiados futbolistas al límite. "Esto es un sinvivir", resumió José Bordalás después de una victoria tan necesaria como sufrida.

El Getafe alcanzó los ocho puntos, los mismos que Rayo, Osasuna y Athletic. Precisamente, Rayo y Osasuna empataron 1-1 en El Sadar y dejaron sin premio completo a sus goleadores de siempre: Budimir adelantó al conjunto navarro con una espectacular semichilena, pero Camello respondió para rescatar un punto para el equipo de Beñat San José.

En Balaídos, el Celta protagonizó la explosión de la jornada con un 5-0 ante el Racing. Fue la primera victoria del conjunto vigués, que salió del descenso y se acomodó en la zona media. El Racing, una semana después de recibir siete goles en el Camp Nou, confirmó su condición de saco de boxeo de la categoría: doce tantos encajados en dos partidos.

En la zona baja, el Elche consiguió la victoria más heroica de la jornada en el campo del Espanyol (1-3). Con diez jugadores desde el minuto seis por la expulsión de Federico Redondo, el conjunto ilicitano se rebeló contra la lógica y encontró en Fer Niño, autor de un doblete, al héroe de su primer triunfo del curso.

Los tres puntos no le permitieron abandonar todavía los puestos de descenso, pero sí alcanzar al Levante y apretar una pelea por la permanencia en la que el Málaga queda descolgado como colista, con tres puntos y sin conocer aún la victoria. Igual que el Valencia, instalado en su crisis permanente y derrotado 2-3 por la Real Sociedad con un tanto en el minuto 92 de Ander Barrenetxea. En el primer partido sin Carlos Corberán, mientras llega el mexicano Javier Aguirre, Óscar Sánchez, del VCF Mestalla, se estrenó con la misma suerte que su antecesor: su club, sigue en puestos de descenso.