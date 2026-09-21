Carles Gil: "Pocos equipos van a querer cruzarse con New England Revolution"

"Estoy seguro de que, si seguimos a este nivel, pocos equipos van a querer cruzarse con nosotros. A un partido nos vemos capaces contra todos", dijo Gil en una llamada con periodistas organizada por la MLS.

Tras dos largas temporadas fuera de los 'playoffs', el Revolution está cuajando una gran campaña y ocupa actualmente la segunda posición de la Conferencia Este, empatado a puntos con el Inter Miami de Lionel Messi, tercero.

Primero es el Nashville, líder destacado de la liga y único equipo matemáticamente clasificado para los 'playoff'. Los 'Boys in Gold' golearon al Revolution 4-1 y 0-3 en sus dos enfrentamientos esta temporada.

"El único equipo que realmente ha sido muy superior a nosotros en los dos partidos ha sido Nashville", confesó Gil, de 33 años, que situó al club de Tennessee como el "gran favorito".

"Ojalá, si llega el momento, tengamos la ocasión de enfrentarnos y demostrar que somos mejores de lo que demostramos cuando nos enfrentamos a ellos", añadió el canterano del Valencia, que suma 12 goles en esta, su octava temporada en Boston.

"Ha sido algo que he querido mejorar. He sido un jugador, en mis primeros años, con muy poco instinto, ya no solo a la hora de finalizar, sino también de llegar. Nunca voy a ser un 'killer', un goleador, pero sí que tengo ese talento para finalizar, para hacer goles, que he ido además desarrollando con los años", explicó.

En su posible camino hacia la MLS Cup, además de Nashville, el New England Revolution podría cruzarse con el Inter Miami, vigente campeón.

"Es un equipo especial porque tiene a Messi, que sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo, y el mejor de la historia, evidentemente. Y eso hace que enfrentarte a ellos sea siempre diferente", dijo Gil.

Gil, MVP de la liga en 2021, acarició el título de liga en 2020, cuando el New England Revolution cayó derrotado en la Final de Conferencia frente al Columbus Crew.