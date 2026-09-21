De la Fuente augura que "lo mejor está por llegar" tras prorrogar hasta 2032

"Queremos seguir mejorando. El éxito radica en competir, en poner todo lo que está en tu mano para un objetivo. No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar", dijo junto al presidente de la RFEF.

Ambos mostraron su satisfacción por la ampliación del contrato en el campo principal de la Ciudad del Fútbol, ante algunos de los trofeos ganados por De la Fuente como técnico -la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024, la plata olímpica de Tokio 2020 y los Europeos sub-21 y sub-15 en 2019 y 2015-, pero en ausencia de la Copa del mundo que está en Málaga y ante los miembros de la directiva de la RFEF.

"Somos muy frágiles, la vida me ha enseñado a ser muy cortoplacista, voy día a día, me planteo llegar bien al partido contra Inglaterra y a los compromisos que tenemos después en la Liga de Naciones, pero me hace una especial ilusión llegar al mundial de 2023 y especialmente a la Eurocopa de 2032 y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", añadió.

El técnico riojano (Haro, 1961) escuchó con emoción los mensajes de felicitación en forma de vídeo del exseleccionador y campeón del mundo en 2010, Vicente del Bosque, y de tres internacionales que le han acompañado en su trayectoria desde las categorías inferiores, Rodri, Unai Simón y Mikel Merino.

"Me considero formador de personas y futbolistas y que recuerden ese proceso de formación es importante, muy importante, esto va de personas. Como dice Toni Grande algo habremos hecho bien, siempre se puede mejorar. Esto es mérito de todo el grupo de trabajo, soy lo que soy gracias a la frente que trabaja conmigo, que trabajan mucho más que yo y hacen que sea más fácil", subrayó.

El seleccionador, que llegó a la RFEF en diciembre de 2022 tras el Mundial de Catar, admitió que "la Federación se ha convertido" en su "otra familia". "Siento la Federación como mi casa. Llevo 13 años, empiezo el 14, No he tenido que escuchar, solo quería y quiero continuar en la Federación durante muchos años más".

Rafael Louzán reconoció que la idea de prorrogar el contrato más allá del Mundial 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos fue suya, porque considera "necesario" que el proyecto continúe hasta entonces y permite trabajar los próximos años "con estabilidad y confianza para trabajar los próximos años y sentirnos orgullosos de la mano de esta gran familia"

"Sabíamos que tenía el foco hasta 2030. Fue una propuesta que Luis valoró de manera extraordinariamente positiva y culmina toda una trayectoria. Creo que es lo adecuado, Luis se lo merece. Veo el escudo de la selección que vienen dos estrellas . Las dos se quedan un poco justito. Falta algo. Vamos a intentar con Luis al frente que podamos alcanzar esa tercera estrella", añadió.

Con reconocimiento también al resto del equipo técnico que ha trabajado en la absoluta, Louzán subrayó que hoy es "un gran día para hacer justicia en relación a la misión que esta casa tiene encomendada, dirigir a una federación" y que el fútbol "siga uniendo a las personas".

"Tenemos un referente, una persona excepcional que se llama Luis de la Fuente, para que esté siguiendo el camino que nos ha llevado hasta la gloria. Estamos muy contentos. Esto va de personas y también de hacer lo posible par que España siga ganando títulos y hacer muy feliz a este país. Tenemos a una persona excepcional en lo humano, lo reúne todo. Con quien hablo me traslada el aprecio que la sociedad española le tiene. Es un campeón y una grandísima persona", concluyó.