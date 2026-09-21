Teo Gutiérrez se retirará del fútbol en diciembre

Teo Gutiérrez, de 41 años, aseguró que tendrá su “último baile” el 19 de diciembre en una ceremonia de despedida en el estadio Metropolitano de la ciudad caribeña de Barranquilla.

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“Va a ser un show espectacular”, preparado para unas 65.000 personas, dijo el actual jugador del Atlético Junior de Barranquilla en una entrevista difundida el lunes por Ditu TV, una plataforma digital del canal Caracol Televisión.

“Va a haber tres cantantes internacionales, va a venir River Plate, la selección Colombia 2014, muchos compañeros que jugaron conmigo en otros clubes”, agregó el atacante.

Conocido por polémicas fuera y dentro del campo, Gutiérrez tuvo momentos altos en su carrera como delantero goleador pero que también aportaba en la creación.

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Debutó como profesional con el Junior en 2007. Desde entonces tuvo varios pasos por el equipo Tiburón, del que es ídolo y con el que ganó cinco ligas y dos copas nacionales.

A lo largo de su carrera jugó también para el Cruz Azul de México, el Sporting Lisboa de Portugal, el Trabzonspor de Turquía y el River Plate de Argentina.

Conquistó los corazones de la exigente afición del Millonario al levantar tres copas continentales, la Sudamericana 2014 y la Libertadores y la Recopa en 2015, además de ser campeón del fútbol argentino en 2014.

Fue parte de la recordada selección colombiana que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, la mejor participación mundialista de los cafeteros.

En el equipo nacional (15 goles en 52 partidos) se abrió espacio en la titularidad junto a emblemas como James Rodríguez, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.

Gutiérrez, nacido en un barrio pobre de Barranquilla conocido como La Chinita, también destacó en la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo 2014 por marcar seis goles en once partidos. “Muy contento por todo lo que estoy viviendo, muy feliz”, dijo Teo en la entrevista con Ditu TV. “Porque el fútbol me lo ha dado todo, porque me ha cambiado la vida”.