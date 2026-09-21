"Toca ser los mejores del mundo", el mensaje de De la Fuente antes de final del Mundial

"Solo necesitamos una cosa, seguir con las mismas ganas de mejorar, humildad para seguir mejorando, con las mismas ganas de competir, con el deseo de ser cada día un poquito mejor... A un lado, a otro, que corran mucho, que sufran. Eso, con el talento que tenéis, partido enorme, que sois los mejores de Europa y ya nos toca ser los mejores del mundo. Hacedlo", dijo De la Fuente a sus futbolistas antes del encuentro.

La RFEF difundió este lunes en el campo principal de la Ciudad del Fútbol un vídeo con momentos previos a la final ante Argentina, en la que España ganó su segundo Mundial con un gol de Ferran Torres en la prórroga (1-0), al inicio del acto celebrado por la ampliación del contrato del técnico, tras su aprobación por la junta directiva.

Al mismo se sumaron el exseleccionador Vicente del Bosque y los internacionales Rodri, Unai Simón y Mikel Merino, quienes felicitaron al entrenador riojano, que se hizo cargo de la absoluta en diciembre de 2022, pero se incorporó a la RFEF en 2013 y ganó los europeos sub-19 en 2015 y 2019, los Juegos Mediterráneos en 2018, la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa de 2024.

"Te vas a enfrentar a una nueva etapa del fútbol español que seguro que vas a resolver con maestría, como eres, un caballero en todos los sentidos; un ejemplo en lo deportivo, en lo puramente deportivo, pero también en el comportamiento de todos los jugadores en el que yo creo que has tenido mucho que ver", dijo Del Bosque.

"No se me ocurre un entrenador mejor para nuestro país", dijo el capitán español Rodri Hernández, que ya fue campeón de Europa sub-19 en 2015 con De la Fuente como seleccionador, igual que Unai Simón y Mikel Merino.

El portero del Athletic destacó que "es una renovación muy merecida" y felicitó al técnico por todos los triunfos que ha conseguido y por la forma de hacerlo, con "unos valores y una calidad humana magnífica, de la cual", dijo, ha "aprendido muchísimo".

"Me siento un afortunado de haberte acompañado en todo este proceso. Como tú siempre dices, una renovación para seguir mejorando, para seguir creciendo y para conseguir otras muchas cosas", fue el mensaje de Mikel Merino, que junto a sus compañeros de selección se concentrará este martes en Las Rozas para preparar el primer partido de la Liga de Naciones contra Inglaterra, en su primer compromiso después del Mundial.