Mbappé no entrena con su selección por “síndrome gripal”

La superestrella francesa, Kylian Mbappé, se quedó “en la cama”, a tres días del primer duelo de Francia en la Liga de Naciones, el viernes ante Turquía en Kocaeli (15:45 de Paraguay), donde Zinedine Zidane debutará en el banquillo galo.
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Sin Mbappé, los otros 22 convocados para esta ventana internacional se acercaron a los aficionados para firmar autógrafos y hacerse fotos, antes de una sesión de entrenamiento abierta al público.
El cuerpo técnico de los Bleus, con David Bettoni, el adjunto de Zidane, y el entrenador de porteros Fabien Barthez a la cabeza, precedió a los jugadores unos minutos antes.
Zidane esperó a que los jugadores comenzaran su calentamiento y a que el público se acomodara en las gradas del terreno Pibarot para unirse al grupo.
demás del partido en Turquía, Francia disputará otros tres encuentros de Liga de Naciones en esta primera concentración de la era Zidane: un segundo desplazamiento a Bélgica, el 28 de setiembre, y luego la visita de Italia y de Bélgica, los días 2 y 5 de octubre al Stade de France en Saint-Denis.