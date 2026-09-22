Mbappé no entrena con su selección por “síndrome gripal”

Mbappé no entrena con su selección por “síndrome gripal”

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se ausentó de la sesión de entrenamiento del equipo nacional este martes en Clairefontaine, a las afueras de París, por un “síndrome gripal”, informó el cuerpo técnico de los Bleus.