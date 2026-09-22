Nicaragua anuncia una nómina renovada y sin tres históricos para la Liga de Naciones

La lista no incluye a los capitanes Juan Barrera y Josué Quijano, ausentes de la Azul y Blanco por primera vez en 15 años, ni tampoco al experimentado Jason Coronel, un medio de contención.

La mitad de los convocados juegan en equipos del exterior, principalmente en Costa Rica.

En la próxima edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, Nicaragua está en la Liga A, el máximo nivel del torneo, y debutará el 24 de septiembre contra República Dominicana, en un grupo en el que además están Costa Rica, Curazao, Haití y Trinidad y Tobago.

Posteriormente, visitará a Curazao el domingo 27 de septiembre, recibirá a Costa Rica el jueves 1 de octubre y cerrará la fase de grupos ante los dominicanos, como local, el domingo 4 de octubre.

Jun Cruz Real fue presentado en abril pasado como el nuevo seleccionador de Nicaragua y la Liga de Naciones será su primer examen oficial.

- Porteros: Brandon Mayorga (UNAN Managua), Adonis Pineda (Puntarenas, Costa Rica) y Jason Vega (San Carlos, Costa Rica).

- Defensas: Óscar Acevedo (Real Estelí FC), Joab Gutiérrez (Real Estelí FC), Justing Cano (Mineros de Zacatecas, México), Juan Luis Pérez (Inter SC, Costa Rica), Chistian Reyes (Diriangén FC), Marvin Fletes (Real Estelí FC), Emmanuel Gómez (Umecit, Panamá), y Melvin Hernández (Diriangén FC).

- Volantes: Kadeem Cole (Birmingham Legion, EE.UU.), Jacob Montes (Monterrey Bay, EE.UU.), Osmin Salinas (Real Estelí FC), Ramón Estrada (Managua FC), Jonathan Moncada (Comunicaciones, Guatemala), y Amadeus Zamora (Chemnitzer FC, Alemania).

- Delanteros: Efraín Mejía (CS Sébaco), Wilman Talavera (Real Estelí FC), Raheen Cole (Puntarenas, Costa Rica), Jaime Moreno (KuPS, Finlandia), Jorge García (Matagalpa), Byron Bonilla (Real Estelí FC) y Bancy Hernández (Saprissa, Costa Rica).