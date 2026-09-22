Último testigo del juicio no descarta que Maradona muriera por covid-19 en plena pandemia

“No podemos descartar que haya muerto de covid", dijo Ferrari, al señalar que fue "un error metodológico" no haberle realizado una prueba de detección del coronavirus como parte de la autopsia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia de covid-19, mientras recibía tratamiento domiciliario en una casa de las afueras de Buenos Aires.

“La enfermedad del coronavirus ingresaba por las vías respiratorias y podía ser fulminante en su virulencia y matar al paciente en pocas horas”, señaló Ferrari, médico legisla, pediatra y perito oficial de la Justicia.

El último testigo del juicio, que comenzó el 14 de abril pasado en los tribunales de la localidad de San Isidro, causó sorpresa al plantear una hipótesis que no había sido mencionada en 43 audiencias previas, por las que desfilaron 76 testigos.

Ferrari participó de una pericia solicitada en 2025 por la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque.

Según el perito oficial, Maradona acumuló líquido en el pulmón durante un período de tiempo corto, que podía ser minutos o pocas horas, y eso provocó un ahogamiento que derivó en un paro cardíaco.

Mientras otros peritos oficiales afirmaron al comienzo del juicio que Maradona tuvo una agonía que pudo haberse extendido por 12 horas, Ferrari afirmó: "Tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía".

Peritos convocados por los acusados declararon previamente que la muerte de Maradona fue repentina, pero Ferrari es el único perito oficial en sostener esta visión de los hechos, por lo que resulta un testigo clave para la defensa de Luque, señalado a lo largo del juicio como el médico a cargo de la salud del exfutbolista.

La próxima audiencia se celebrará el 29 de septiembre, fecha en que los acusados comenzarán a ampliar sus declaraciones.

Está previsto que los alegatos comiencen el 6 de octubre y que el juicio se extienda hasta finales de ese mes.

Además de a Luque, se juzga en este proceso a la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.