0-2. España se mete en su tercera final mundial de las últimas cuatro posibles

Las de David Aznar se enfrentarán en la final al ganador del duelo entre Corea del Norte, tres veces campeona y defensora del título, y Colombia, cuyo mejor resultado en este torneo es un cuarto puesto.

Es la tercera final de su historia para España, con resultado dispar en las dos anteriores. Las españolas cayeron en su primer partido por el título contra Japón, en la edición de 2018, pero se redimieron en 2022, haciéndose con el entorchado mundial frente al mismo rival.

Las de David Aznar saltaron al césped decididas a dejar patente su favoritismo desde el principio. Se enfrentaban a una Italia que nunca antes había superado la fase de grupos de un Mundial sub-20 femenino. España se lanzó al ataque nada más empezar y Daniela Agote tuvo la primera desde dentro del área en el minuto 3, pero su disparo se marchó desviado.

Las de Nicola Matteucci habían decidido entregar la posesión de la pelota a las españolas y buscar sus opciones con balones largos para el contragolpe. Esa estrategia no dio muchos frutos. Lo que ocasionó fue que las de David Aznar estuvieran muy cómodas con el balón en los pies y tuvieran una sucesión casi ininterrumpida de jugadas de peligro.

En el minuto 18, la guardameta italiana Elena Belli debió responder con sendas paradas a una falta botada desde la frontal por Cristina Librán y al remate de Agote derivado del córner posterior. A España solo le faltaba el gol para tener el partido donde lo quería. Parecía que lo conseguía Alba Cerrato en el minuto 33, pero su tanto fue anulado por falta previa en la recuperación del balón.

Tuvieron que esperar las de David Aznar al minuto 40 para que les sonriera la suerte. Un centro desde la derecha de Daniela Agote tocó en la pierna de la defensora italiana Azzurra Gallo y se envenenó, engañando a la guardameta, que terminó por empujar la pelota al interior de su propia portería para hacer el 0-1.

La selección española terminó la primera mitad con 14 remates y cerca de un 70 % de posesión. En la segunda, esa dinámica continuó. Y, en este caso, las de David Aznar tuvieron que esperar menos para encontrarse con el gol. Fue en el minuto 56, en una salida rápida desde la portería que terminó con un centro de Agote y un remate inapelable de Pau Comendador en el corazón del área.

El 0-2 fue demasiado peso para Italia, incapaz de acercarse a la portería de Laia López. España también pudo relajarse y firmó menos remates que en el primer tiempo. Daniela Agote estuvo a punto de redondear su partido con el tercer gol, pero fue anulado por una mano anterior. Así, el encuentro terminó 0-2.

El encuentro por el bronce se disputará el sábado 26 de septiembre a las 18.00 horas (CEST), mientras que la final está prevista para el domingo 27 a la misma hora. Ambos encuentros se jugarán en el estadio municipal de Lodz.

0 - Italia: Elena Belli; Martina Tosello, Caterina Venturelli, Martina Bressan, Azzurra Gallo; Sofia Testa, Maya Cherubini (Giada Catena, min. 55), Paola Fadda (Gabriella Langella, min. 79); Giada Pellegrino Cimo (Marta Zamboni, min. 66), Karen Appiah (Martina Cocino, min. 66) y Giulia Galli (Rosanna Ventriglia, min. 79).

2 - España: Laia López; Noa Jiménez, Silvia Cristóbal, Aïcha Camara, Carla Julià (Julia Torres, min. 91); Cristina Librán (Elene Gurtubay, min. 62), Irune Dorado, Ainoa Gómez (Celia Segura, min. 73); Daniela Agote, Alba Cerrato (Marisa García, min. 73) y Pau Comendador (Rosalía Domínguez, min. 62).

Goles: 0-1, min. 40: Elena Belli, en propia puerta. 0-2, min. 56: Pau Comendador.

Árbitra: Alina Pesu (Rumanía). Amonestó con tarjeta amarilla a las italianas Marta Zamboni (min. 85) y Caterina Venturelli (min. 90).

Incidencias: partido correspondiente a la primera semifinal del Mundial sub-20 femenino, disputado en el estadio municipal de Lodz (Polonia) ante unos 500 espectadores.