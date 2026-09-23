3-0. Corea del Norte implanta su condición de campeón y defenderá el título ante España

Las dos últimas campeonas del certamen -España en el 2022 y Corea del Norte en el 2024- jugarán el encuentro definitivo por una nueva corona. El combinado asiático, que plasmó una notable superioridad frente a Colombia, aspira a su cuarto trofeo y erigirse en la selección con más éxitos en esta competición. Actualmente está igualada, con tres títulos, a Alemania. Son las más laureadas.

Será la cuarta final que dispute el conjunto norcoreano, que perdió la del 2008 contra Estados Unidos, y la tercera de la selección española que además del título del 2022 cayó en la del 2018, frente a Japón.

La distancia entre Corea del Norte y Colombia fue evidente y solo la falta de acierto en los metros finales del combinado de Han Chol-Hak evitó una goleada mayor.

Pero es que Corea del Norte, de la mano de Jon Il-Chong, que participó en cada uno de los tres goles, fue a por la victoria desde el principio. Varios tiros lejanos, sin acierto, mostraron las intenciones asiáticas que abrió el marcador a la media hora, en el minuto 29, con un error de la portera Luisa Agudelo que no fue capaz de despejar bien un tiro sin ángulo de Jon Il Chong y propició varios rechaces hasta que Park Ok-i recogió el balón para llevarlo a la red.

Seis después llegó el segundo, en un centro por la izquierda de Jon Il-Chong que remató de cabeza Choe Rim-Jong y que dejó en evidencia de nuevo a la meta sudamericana.

El tercero llegó a la vuelta de vestuarios tras el descanso, en un balón parado, una jugada ensayada que puso en movimiento Kan Ryu Mi hacia Jon Il-Chong que centró al área pequeña donde So Ryu Gyong estaba preparada para rematar, marcar y sentenciar.

Ri Su Jong, que saltó al campo al inicio de la segunda parte, falló una ocasión clara, un mano a mano que rozó la portera y que hubiera supuesto el cuarto. Sin embargo, Corea del Norte, que en ningún momento pasó aprietos y que su portería apenas fue amenazada, bajó la intensidad en el tramo final, completó los cambios y empezó a pensar en la final que disputará con España, el domingo.

3 - Corea del Norte: Park Ju Gyong; Ri Ye Gyong (Il-Sim Pak, m.46), Ri Kuk-Hyang, Jong Pok Yong, Choe Chong-Gum (Ri Pom, m.63); Choe Rim-Jong (Choe Yon-A, m.54), So Ryu Gyong (Ri Su-JOng, m.53), Un-Hyang Ro (An Kyong-Yong, m.74), Jon Il-Chong; Pak Ok-I y Kang Ryu Mi.

0 - Colombia: Luisa Agudelo; Mercedes Martínez, Fernanda Viafara, María Torres; Samantha Rodríguez (Mariana Mosquera, m.53), Brnda Cardona, Isabel Weiner, Lina Arboleda; Sintia Cabezas (Catalina Cortés, m.71), Mariana Silva (Isabella Díaz, m.71) y Valerin Loboa.

Goles: 1-0, m.28 Park Ok-i; 2-0, m.35: Choe Rim-Jong; 3-0, m.47: So Ryu-Gyong

Incidencias: partido correspondiente a la segunda semifinal del Mundial sub-20 femenino, disputado en el estadio municipal Miejski LKS de Lodz (Polonia) ante unos 500 espectadores.