Aguirre será el entrenador más veterano en debutar en el Valencia y en dirigirlo

Nacido en Ciudad de México el 1 de diciembre de 1958, Aguirre se estrenará al frente del equipo el domingo 11 de octubre en la visita del Valencia al Racing de Santander. Lo hará con 67 años, 10 meses y 10 días y en menos de dos meses cumplirá 68.

El mexicano debutará al frente del Valencia con casi nueve años más que el italiano Cesare Prandelli, que se estrenó como entrenador del equipo con 59 años en 2017.

Pero, además, en El Sardinero, Aguirre superará también a Alfredo Di Stefano, que dirigió su último encuentro con el Valencia con 61 años y es hasta ahora el técnico que se ha sentado en el banquillo con más años.

Al otro lado de esa clasificación están Nico Estévez y Óscar Fernández, que estuvieron al frente del equipo con 33 años, menos de la mitad de los que tiene Aguirre.

Para Aguirre el Valencia será su séptimo proyecto en LaLiga tras haber pasado por Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca y acumula 466 partidos en LaLiga EA Sports antes de empezar a dirigir al equipo de Mestalla.