Asaltan joyería en barrio Herrera: delincuentes violentaron caja fuerte

Un robo fue perpetrado durante la madrugada de este miércoles en la joyería Vio Gold, situada sobre la calle Eusebio Lilio Robles, entre Bélgica y Raúl Carmona, en el barrio Herrera de Asunción.

Según los primeros datos, los delincuentes ingresaron directamente al sector del depósito del local, donde se encontraba una caja fuerte de uso personal del propietario.

El hecho habría ocurrido antes de las 02:00, momento en que se activó el sistema de alarma del establecimiento. Sin embargo, la denuncia formal ante la Policía Nacional fue realizada alrededor de las 05:00.

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Caja fuerte violentada y dinero robado

El comisario Víctor Presentado informó que, al llegar el propietario, constató la existencia de un boquete en la pared posterior del inmueble.

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De acuerdo con el jefe policial, la abertura fue realizada desde una zona contigua a una vivienda abandonada y a un edificio en construcción. El acceso daba directamente al depósito donde estaba ubicada la caja fuerte.

Los autores del hecho lograron violentar el cofre de seguridad y se alzaron con dinero en efectivo, cuyo monto aún no fue determinado, además de joyas de uso personal pertenecientes al dueño del local.

Guardia fue maniatado por los sospechosos

Uno de los elementos que forma parte de la investigación es el testimonio de un guardia de seguridad que prestaba servicios en el edificio en construcción lindante con la joyería.

Según el reporte brindado a los investigadores, un grupo de aproximadamente cinco personas encapuchadas lo redujo y lo maniató antes de ingresar al sector desde donde posteriormente realizaron el boquete.

Tras concretar el robo, los sospechosos escaparon a bordo de un vehículo, cuya identificación aún no fue determinada.

Delincuentes conocían ubicación de caja fuerte

El comisario Presentado resaltó que un aspecto que llamó la atención de los investigadores fue los delincuentes fueron directamente al sector donde estaba la caja fuerte.

“No ingresaron al área de arriba donde está exhibida la joyería, por lo que no se tocó otros objetos de valor”, señaló el jefe policial, lo que hace presumir a los investigadores que los autores del hecho tenían información previa sobre la distribución interna del local.

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Cámaras de seguridad serán clave

La joyería cuenta con cámaras de circuito cerrado, cuyas imágenes serán analizadas por los investigadores para reconstruir la secuencia del asalto e identificar a los responsables.

El procedimiento continúa con la intervención de personal del Departamento de Criminalística y de Investigaciones de la Policía Nacional, que trabajan en la recolección de evidencias y el análisis de grabaciones de seguridad de la zona.