Diego Forlán se siente afortunado por tener "jugadores de primerísimo nivel" en Uruguay

"Tenemos jugadores de mucha variedad, de buen pie, goleadores, defensivamente buenos. Nos sentimos afortunados por tener una buena veriedad de jugadores de primerísimo nivel", apuntó el director técnico.

Agregó que quienes defienden a Uruguay tienen "la obligación" de llevar a la selección al nivel en el que tiene que estar y que eso es lo más importante.

"Ganar es lo que más disfrutamos y más nos gusta", puntualizó Forlán, que en el primero de los tres amistosos que la Celeste disputará en Asia hará su estreno como seleccionador de la absoluta, cargo que ocupa de manera interina.

También habló de la selección de Japón y subrayó que esta tiene "grandísimos jugadores" de calidad jugando tanto en equipos de ese país como en Europa.

De hecho, 26 de los 31 convocados por Hajime Moriyasu defienden a equipos europeos.

"El partido de mañana va a ser difícil como han sido siempre los partidos que he tenido la oportunidad de jugar contra Japón", indicó Forlán, quien en 2014 militó en Cerezo Osaka.

Como futbolista de la Celeste, 'Cachavacha' enfrentó a los samuráis azules en dos oportunidades.

El primer encuentro fue un amistoso disputado en 2003 que acabó igualado 2-2 con tantos de Shunsuke Nakamura y Junchi Inamoto para los asíaticos y de Forlán y Alejandro Lembo para los sudamericanos.

El segundo fue un amistoso jugado en 2008 en el que Uruguay se impuso por 4-2 con dos nuevos goles de Forlán, uno de Álvaro González y uno de Luis Suárez. Shinji Kagawa y Keisuke Honda marcaron para Japón.

Ahora, el debut de 'Cachavacha' como seleccionador de Uruguay marcará el encuentro que se disputará en Miyagi desde las 19:30 hora local (10:30 GMT).