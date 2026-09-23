El colombiano Juan Otero podrá jugar el derbi ante el Oviedo

Ambos jugadores se habían ejercitado al margen el martes por una gestión de cargas del cuerpo técnico y apuntaban a reincorporarse a la dinámica grupal con margen suficiente para llegar en condiciones al encuentro.

Gaspar Campos, ausente en las últimas convocatorias tras una recaída de la lesión sufrida al inicio de la temporada, prosigue con el trabajo grupal al que se reincorporó este martes, en un proceso cuya evolución determinará su disponibilidad para el domingo.

Las dudas se mantienen en el estadounidense Konrad de la Fuente y el canterano Bruno Rubio, que se ejercitaron al margen con un plan específico tras arrastrar molestias físicas.

El extremo fue baja de última hora en la convocatoria ante el Andorra por unas molestias en una rodilla, mientras que el mediapunta, que llegó a completar ese mismo partido con dolores en el tramo final, permanece a la espera del diagnóstico definitivo de las pruebas médicas realizadas tras la vuelta a Gijón.

Menos incertidumbre presentan los casos de Hugo Guillamón y Andrés Ferrari, que continúan sus respectivos procesos de recuperación y están descartados de inicio para el derbi, si bien el centrocampista podría incorporarse de forma progresiva al trabajo grupal en las próximas semanas.