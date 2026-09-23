Manchester United vende partes del césped de Old Trafford por 145 euros

El club inglés Manchester United reemplazó el césped de su estadio durante el verano y está ofreciendo a sus abonados la oportunidad de obtener un recuerdo de esta hierba por un precio de 125 libras (145 euros).

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Esta pieza de coleccionista viene imbuida en un cristal transparente y guardada en una caja junto a una fotografía del estadio. “Es un regalo perfecto para los aficionados del United y puede ser exhibido en una vitrina junto a otros coleccionables del Manchester United”, comunicó el club en su página web.

La última vez que el United permitió que el césped pudiera ser comprado por los abonados fue en la temporada 2012-2013.

La venta de estas piezas de coleccionista coincide con el anuncio de ingresos récord por parte del United, que elevó esta cifra hasta los 677 millones de libras (787 millones de euros) aunque mantienen una deuda acumulada superior a los 1000 millones de libras (1160 millones de euros).