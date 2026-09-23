El mexicano Javier Aguirre, nuevo entrenador del Valencia

Para Aguirre, de 67 años y hasta este mes de julio seleccionador mexicano, el Valencia será su séptimo club en España tras pasar por el Mallorca, al frente del cual estuvo entre 2022 y 2024, el Leganés, el Espanyol, el Zaragoza, el Atlético de Madrid y el Osasuna, su primer banquillo en LaLiga en 2002 y club en el que jugó en la campaña 1986-87.

Entre sus principales logros en España se encuentran la Copa del Rey de 2004 con el Real Zaragoza y la clasificación para la Liga de Campeones con el CA Osasuna. Además, clasificó al Atlético de Madrid a la Champions 2007-08 rompiendo una sequía de diez años del club rojiblanco sin acceder a la máxima competición continental.

A nivel internacional, ha conquistado la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la CONCACAF con el CF Monterrey (2021).

El técnico llega al Valencia CF después de dirigir a la selección de su país en el Mundial de la FIFA 2026,en el que México alcanzó los octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo después de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, también tuvo experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México.

Aguirre se hace cargo del Valencia después de que el club destituyera al técnico Carlos Corberán el domingo 13 de septiembre tras haber sumado un único punto de quince posibles en las primeras cinco jornadas y de que Óscar Sánchez haya dirigido al equipo como interino en los dos últimos partidos, en los que el equipo ha sumado tres puntos al ganar en el campo el Alavés y perder ante la Real Sociedad en Mestalla.

Se espera que el técnico llegue a Valencia en las próximas horas y será presentado el próximo lunes. Tendrá por delante tres semanas, gracias al parón que vivirá LaLiga por las selecciones, para preparar el encuentro de la octava jornada en el campo del Racing de Santander.