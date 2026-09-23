El presente de Cristiano Ronaldo, a un paso del gol 1.000 y sin fecha de caducidad en Portugal

El capitán descarta fijar una fecha para su adiós de la selección y centra toda su energía en el presente. Con 979 tantos en su carrera profesional, está a solo 21 goles de alcanzar la legendaria cifra de los 1.000, un objetivo que persigue sin obsesionarse pero con la convicción de lograrlo.

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La rueda de prensa: Declaraciones

En la víspera del arranque de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027, donde Portugal defiende el título, Cristiano Ronaldo dejó claro que prefiere ir paso a paso, pocas semanas después de deslizar que esta podría ser su última temporada como profesional. “No tengo ya una edad para pensar en el futuro. Para mí, el presente es lo más importante”, afirmó el delantero ante los medios de comunicación.

Consultado sobre su inminente hito goleador, el ‘7’ reconoció que es una meta motivadora: “Ya he dicho que quiero llegar a eso y llegaré, pero no es una obsesión”.

Además, reveló cuál sería el escenario ideal para firmar esa cifra histórica: “Sería la cereza sobre el pastel. Marcar el gol mil con la selección sería una forma de coronar esta bonita historia”.

Nueva etapa con Jorge Jesus

El delantero también valoró la llegada al banquillo de Jorge Jesus —con quien ya coincidió la temporada pasada en el Al Nassr saudita—, en sustitución de Roberto Martínez, tras la eliminación en octavos del último Mundial ante España. Para el capitán, su contratación representa “el inicio de una nueva era” y fue “la decisión perfecta”.

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Por su parte, el propio Jorge Jesus despejó cualquier duda sobre el protagonismo del delantero en este debut en Lisboa frente a los galeses: “Juega mañana (jueves) y espero que marque pronto uno o dos goles. Luego le cambiaré”.