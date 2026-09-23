El Valencia 'cruza el charco' para buscar entrenador 13 años después

Aguirre será el primer técnico mexicano en la historia del Valencia y el duodécimo entrenador del continente americano que se haga cargo del equipo. De los 65 técnicos que han dirigido al conjunto valenciano, seis han sido argentinos, dos uruguayos, dos brasileños y un paraguayo.

Pizzi, que estuvo al frente del Valencia durante 31 partidos oficiales en la temporada 2013-14, fue el último entrenador latinoamericano del club.

El argentino llegó en diciembre de 2013 para sustituir en el banquillo a Miroslav Djukic y su salida se produjo “por motivos ajenos a la gestión del club, y con el fin de poder dotar de estabilidad al futuro proyecto deportivo”, dado que en ese momento Peter Lim tenía encarrilada la compra del club y apostaba por el portugués Nuno Espírito Santo.

Entre los técnicos americanos que han dirigido al Valencia destaca el argentino Alfredo Di Stéfano, que es el entrenador con más partidos en la historia del club con 313 encuentros. El uruguayo Víctor Espárrago, que dirigió 134 partidos, es el sexto en general, y el argentino Héctor Cúper, con 120 es el octavo en la historia de la entidad, y que llevó al equipo a dos finales consecutivas en la Liga de Campeones.

La lista a la que ahora se une Aguirre la completan los brasileños Otto Bumbel y Carlos Alberto Parreira, los argentinos Alejandro Scopelli, Jorge Valdano y Mauricio Pellegrino, el paraguayo Heriberto Herrera y el uruguayo Héctor Núñez.