Fútbol Internacional
23 de septiembre de 2026 a la - 08:20

Fede Redondo, del Elche, sancionado con un partido en la Liga española

Imagen sin descripción

Madrid, 23 sep (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso este miércoles un partido de sanción al jugador del Elche Fede Redondo, por su expulsión con roja directa en la última jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Fede Redondo, hijo de Fernando Redondo, fue expulsado (min.5) frente al Espanyol (1-3) en la séptima jornada, por sujetar a un adversario, evitando una ocasión manifiesta de gol en contra del equipo que dirige el también argentino Martín Anselmi.

Además, Orri Oskarsson, de la Real Sociedad, también fue sancionado con un partido tras ver la roja por doble amonestación en el campo del Valencia (2-3).

Tras la sexta jornada de Segunda, la RFEF confirmó que el Comité de Disciplina impuso también un partido a Alejandro Balboa (Valladolid) y a Omar Sadik (Ceuta), los dos expulsados por doble amonestación en el partido entre ambos equipos en Ceuta (1-1).