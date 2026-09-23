Fede Redondo, del Elche, sancionado con un partido en la Liga española

Fede Redondo, hijo de Fernando Redondo, fue expulsado (min.5) frente al Espanyol (1-3) en la séptima jornada, por sujetar a un adversario, evitando una ocasión manifiesta de gol en contra del equipo que dirige el también argentino Martín Anselmi.

Además, Orri Oskarsson, de la Real Sociedad, también fue sancionado con un partido tras ver la roja por doble amonestación en el campo del Valencia (2-3).

Tras la sexta jornada de Segunda, la RFEF confirmó que el Comité de Disciplina impuso también un partido a Alejandro Balboa (Valladolid) y a Omar Sadik (Ceuta), los dos expulsados por doble amonestación en el partido entre ambos equipos en Ceuta (1-1).