Javier Aguirre, feliz por el reto de entrenar al Valencia en el final de su carrera

"El Valencia es un histórico. Vamos a intentar hacerlo bien, es una oportunidad que me llega en buen momento, estoy muy tranquilo, relajado, muy ocupado en mí y en mi familia y voy a darlo todo con este equipo al que conozco bien", afirmó el entrenador en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de partir a España.

Aguirre, de 67 años, quien fue anunciado más temprano por el Valencia como su nuevo entrenador, reconoció que luego de ser el seleccionador de México en el pasado Mundial pensó en el retiro, pero la llamada de los 'ches' le hizo cambiar de opinión.

"Estaba en el limbo de dejarlo todo de una vez o seguir. Había rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final me decidí por esta porque he llevado muchos años en España, tengo ahí mucho arraigo, mis hijos estuvieron ahí, yo estuve 15 temporadas, entonces pensé que va a ser un buen colofón para mi carrera", preciso.

El Vasco aceptó que la situación por la que pasa el Valencia, decimonoveno en la clasificación con solo cuatro puntos en siete jornadas, es complicada, pero confió en que con su experiencia el equipo saldra adelante.

"Nunca se garantiza nada, pero la verdad es que falta mucha liga, faltan 31 partidos, más de 90 puntos, tenemos un plantel que es muy bueno, los conozco a todos, conozco la plaza, sumado a las ganas que tengo; hay muchos elementos para ser optimistas", subrayó.

Javier Aguirre, quien en el pasado ha dirigido en España a Real Zaragoza, Mallorca, Leganés, Espanyol, Atlético de Madrid y Osasuna, explicó cuál será su manera de dirigir.

"Siempre tengo ganas de ayudar y trabajar. Ellos me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos. Va a ser un bonito reto. Cómo lo haré, como me gusta ser a mí, viéndonos a la cara, siendo frontales, la comunicación es fundamental. No voy a cambiar, si veo un problema lo digo, si estoy contento igual", puntualizó.

El estratega confirmó que en su cuerpo técnico estará el español Pol Lorente, quien el sábado pasado dejó a la selección mexicana para seguirlo en esta aventura.

"Pol Lorente se va conmigo, ha estado conmigo muchos años, también Tony Amor. Nosotros trabajamos de esa manera, respeto procesos. Por lo demás, veremos qué le hace falta al equipo, veremos el presupuesto y el mercado", concluyó quien ha sido seleccionador de México en tres Copas del Mundo.