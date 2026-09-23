Jesse Bisiwu, contento por fichar por el Barcelona: "El Barça no va a por cualquiera"

"La primera vez que escuché que el Barça venía a verme estaba muy contento. Es un club de ensueño. Creo que el Barcelona no va a por cualquiera", declaró Bisiwu a la radiotelevisión pública belga RTBF durante la concentración de la selección belga sub-21.

El jugador, nacido en Lovaina y que el pasado mes de julio firmó un contrato de cinco años con el club catalán, destacó además la acogida que ha recibido en Barcelona, donde dijo haber hablado tanto con el entrenador como con capitanes del primer equipo.

Bisiwu, que también posee la nacionalidad ghanesa, evitó comprometer su futuro internacional exclusivamente con Bélgica y señaló que, por ahora, está centrado en la selección sub-21.

"En el futuro nunca se sabe, pero ahora mismo estoy centrado en la sub-21 y en ganar los partidos", afirmó.