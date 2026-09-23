México: "No veo por qué no" podríamos tener la mejor selección femenina del mundo

"Creo que tenemos los ingredientes, los clubes tienen el compromiso así que definitivamente no veo por qué no", planteó Gutiérrez durante su participación en el Portugal Football Summit, celebrado esta semana en Oeiras (próximo a Lisboa).

Tras la visibilidad ganada con el Mundial celebrado en México este año en la categoría masculina, Gutiérrez defendió la importancia de aprovechar el interés en este deporte y crear valor.

"No importa si es de hombres o mujeres, esa pasión (que hay) en México, es el momento en el que tenemos que crear ese valor y capitalizarlo. Es consistencia, es predicar con el ejemplo", planteó la directiva.

Y añadió: "Eso es lo que queremos construir. Todavía nos tenemos que clasificar este noviembre (para el Mundial de 2027); no hemos jugado una Copa del Mundo desde el lanzamiento de la liga".

Para quienes se están planteando crear una liga femenina de fútbol, aconsejó centrarse en impulsar el mercado que lo proyecte.

"No crees una liga, construye el mercado, construye el producto y construye la opción. También somos responsables de no incitar ni pedirle a una niña que sueñe con ser futbolista. Tenemos la responsabilidad de que esa chica para que pueda alcanzar su máximo potencial, así que digo construye la elección", planteó.