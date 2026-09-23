Pedro Porro, un mes de baja por una lesión en los isquiotibiales

El campeón del mundo se cayó de la lista de Luis de la Fuente para los próximos partidos después de lesionarse a los veinte minutos de la derrota contra el Aston Villa el pasado sábado.
Según adelantaron medios británicos, el jugador español tendrá un mes de recuperación por delante por lo que, además de perderse los compromisos de España, tampoco podrá jugar el 10 de octubre contra el Manchester United y lo tiene muy complicado para reaparecer el 19 de octubre contra el Coventry City.
El objetivo del lateral español es estar disponible el 24 de octubre para enfrentarse al Chelsea.