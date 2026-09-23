República Dominicana se basa en convocatoria histórica para buscar triunfo ante Nicaragua

El conjunto dominicano cuenta en su nómina con futbolistas de gran nivel como Mariano Díaz o Junior Firpo, está dirigido por el argentino Marcelo Neveleff y se enfrentará en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros (norte dominicano) a una Nicaragua que sueña con jugar su primer mundial tras quedar última de su grupo en la instancia final de clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

Sin embago, la selección dominicana viene de perder su último partido amistoso por 4-2, disputado frente a Panamá en junio.

"Esta convocatoria es la más importante que jamás haya tenido República Dominicana, especialmente porque jugamos en la Liga A y gracias a Dios podemos contar con la mayoría de los jugadores que siempre quisimos tener en la plantilla, para nosotros es un orgullo", declaró en las últimas horas Neveleff en un comunicado de la Federación Dominicana de Fútbol.

La pólvora dominicana se concentrará en los pies del delantero Mariano Díaz, quien protagoniza una buena temporada con el Deportivo Alavés español, tras anotar tres goles y dar el mismo número de asistencias en siete partidos.

En el combinado quisqueyano también destaca la convocatoria del defensor Júnior Firpo, del Real Betis español, y del mediocampista Pablo Rosario, militante del Porto, líder actual de la liga portuguesa.

Por su parte, la lista de Nicaragua no incluye a los capitanes Juan Barrera y Josué Quijano, ausentes de la Azul y Blanco por primera vez en 15 años, ni tampoco al experimentado Jason Coronel, un medio de contención.

Con menos futbolistas que los dominicanos en ligas de primer nivel, destaca en la convocatoria el delantero Jaime Moreno, del KuPs Kuopio de la primera división de Finlandia, equipo con el que ha anotado diez goles en 20 partidos disputados desde su incorporación a dicho conjunto en marzo de este año.

Asimismo, están presentes el defensa Justing Cano, del Mineros de Zacatecas mexicano (segunda división) y los mediocampistas Kadeem Cole, del Birmingham Legion (segunda división Estados Unidos), y Jacob Montes, del Monterrey Bay, de la misma categoría.

En ambos banquillos se enfrentarán dos argentinos: Neveleff, que renovó hace un año y hasta 2030 el contrato con la Federación Dominicana de Fútbol, y Juan Cruz Real, quien fue presentado en abril como el nuevo entrenador de la Azul y Blanco.

Los dominicanos, que en esta Liga de Naciones de la Concacaf buscarán la clasificación para la Copa Oro 2027, podrán contar a prior, con el apoyo de su público en el estadio del Cibao FC.

El partido les servirá para entonarse como conjunto antes de medirse a Trinidad y Tobago el domingo en Puerto España y a Haití, reciente mundialista, el jueves 1 de octubre en Santo Domingo.

Por su parte, tras disputar su partido ante la República Dominicana, Nicaragua se enfrentará el domingo a Curazao en Willemstad (capital) y el 1 de octubre a Costa Rica en Managua.