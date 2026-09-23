Villegas dice que Bolivia inicia nuevo proceso con meta de clasificarse al Mundial 2030

En una rueda de prensa, Villegas reconoció que "sí" hay más presión por lograr la clasificación y que existe una "mayor" responsabilidad entre sus jugadores luego de haber llegado a la repesca mundialista ante Surinam e Irán.

La Verde ocupó la séptima casilla con 20 puntos en la anterior eliminatoria sudamericana, lo que le dio el pase para jugar la repesca. En marzo pasado, Bolivia venció a Surinam 2-1, pero cayó por el mismo resultado ante Irán, selección que consiguió finalmente su pase a la competición.

Villegas mencionó que con esa experiencia sus jugadores "han dado un salto de calidad" y que, con lo vivido en la anterior etapa, todos están "mucho más fuertes, más maduros y con una experiencia mayor a todo nivel".

En esa perspectiva, el entrenador dijo que su objetivo inicial es "arrancar bien la eliminatoria" cuando se confirmen las fechas en 2027 y que desde un inicio pueda sumar los puntos que les permita mantener la ilusión.

El timonel de la Verde consideró que un desafío importante son los partidos amistosos ante Paraguay y Argentina, a los que consideró equipos "muy difíciles" y que "han sido muy exitosos en el Mundial (pasado) (y) que son de alto nivel".

"Tenemos que afrontar con responsabilidad y tratar de hacer el mejor rendimiento para el bien de nuestra selección", agregó.

Bolivia enfrentará primero a Paraguay, en Washington el 27 de septiembre, y tres días después a Argentina en Córdoba.

La Verde comenzó a entrenarse el lunes en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz, y esta jornada tendrá una última práctica antes de viajar a Estados Unidos.

Villegas llamó para ambos compromisos a 26 jugadores, varios de ellos con participación en las eliminatorias y la repesca para el Mundial 2026 y que serán la base que utilizará en este proceso, como el portero Guillermo Viscarra, el defensa y capitán Luis Haquín o sus figuras Miguel Terceros y Ramiro Vaca.