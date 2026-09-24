Ecuador pierde por goleada en el estreno de Marcelo Gallardo

Tras una primera parte de escasa calidad por parte de Corea del Sur y Ecuador, los locales fueron muy superiores en el segundo periodo y se llevaron la victoria por 3-0 con los goles de Hyeongyu Oh (minuto 54), Son Heung-min (58) y Hyeongyu Lee (86).

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Derrota dura para Ecuador en el inicio de este nuevo ciclo con el “Muñeco” Marcelo Gallardo, aunque la Tricolor tiene la excusa de que le faltaban varias piezas básicas (Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez), ausentes en esta gira por lesión.

Lo que sí queda en el debe del “Muñeco”, que a sus 50 años se estrena como seleccionador, es su apuesta por Hernán Galíndez.

El veterano portero de 39 años, quien había anunciado su retiro internacional tras el Mundial 2026, fue titular y quedó señalado en los dos primeros goles.

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En cambio, el contundente triunfo de los surcoreanos supone una gran carta de presentación antes la afición asiática de su nuevo seleccionador, el español Robert Moreno, nombrado tras el fiasco mundialista (eliminación en la primera fase).

El equipo de Gallardo tendrá ocasión de mejorar la imagen el 1 de octubre frente a Japón, que este jueves derrotó por 3-1 a Uruguay en otro partido amistoso, y si gana a los nipones se enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda el 5 de octubre en Tokio, en la final de la Copa Kirin.