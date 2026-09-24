El España - México previsto en Ceuta se disputará finalmente en Majadahonda (Madrid)

El España - México previsto en Ceuta se disputará finalmente en Majadahonda (Madrid)

Madrid, 24 sep (EFE).- El encuentro amistoso España - México sub '20 previsto de inicio en Ceuta se jugará finalmente en el Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid) el miércoles 30 de septiembre a las 20,30 horas y se emitirá en directo a través de Teledeporte, en España, anunció este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).