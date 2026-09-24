El España - México previsto en Ceuta se disputará finalmente en Majadahonda (Madrid)

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, anunció el pasado domingo en Málaga que la Policía Nacional "desaconsejaba" la disputa del partido debido a la situación que vive esta ciudad autónoma por la crisis migratoria. El Ministerio del Interior había pedido a la RFEF la cancelación del encuentro apelando también a la falta de garantía en materia de seguridad.
La selección española, que dirige Paco Gallardo, se concentrará el domingo por la noche y se ejercitará el lunes y martes próximos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Será la primera vez que se junte de nuevo este grupo de futbolistas (compuesto mayoritariamente por internacionales de la generación de 2007) que conquistó el pasado mes de julio el Europeo sub '19 y que competirá, ya el año que viene, en el Mundial de la categoría en Azerbaiyán y Uzbekistán.