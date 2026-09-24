El gasto en fichajes en Europa este verano sube un 8% y supera los 10.000 millones de €

Así lo señala el informe anual de la UEFA "Panorama del talento y las competiciones en los clubes europeos" hecho público este viernes, que analiza más de 700 equipos y resalta que estos ingresos suponen un aumento del 7 % respecto al periodo estival anterior (2025) y del 45 % frente al mismo mercado en 2024.

El documento analiza parámetros relativos a traspasos y utilización de jugadores, con la presencia destacada de un 68 % de futbolistas de ligas europeas en el último Mundial que ganó España de los 1.248 totales, además de movimientos de entrenadores y cifras de asistencia.

Durante el año natural, incluido el mercado de invierno, el gasto de los clubes de primera fue de 10.800 millones€, equivalente al 35 % de ingresos del año anterior, y los clubes generaron 6.800 millones€ en beneficios por traspasos.

El 52 % del valor total de traspasos a nivel mundial involucró al menos a un club inglés y el coste medio de un jugador que llega a la "Premier" fue de 24,0 millones€, un 8 % más que hace un año.

Las tarifas medias de traspaso aumentaron en 12 de los 20 principales mercados. Según una comparación de "Transfermarkt" y los “valores de Mercado” este verano se pagó un sobreprecio del 9 % respecto a la cotización de mercado. Se estima que los clubes ingleses, escoceses (ambos con un +21 %) y saudíes (+28 %) fueron los que pagaron los mayores sobrecostes.

Se invirtió la cifra récord de 1.200 millones€ en jugadores jóvenes y el 56 % del total de los montantes de traspasos se destinó a futbolistas de 23 años o menos. El movimiento de canteranos representó el 27 % de los beneficios totales de este verano (ventas de 2.200 millones€), frente al 32 % previo (2.300 millones€).

El mercado interno inglés creció casi 700 millones€ y por primera vez representa más de la mitad de la actividad mundial de traspasos nacionales en términos de valor económico (60 %).

El análisis de la UEFA resalta el récord de futbolistas alineados en ligas de máxima categoría en 2025/26, con 21.000 -aumento del 10 % en la última década- y que los menos habituales disputan el 20 % de minutos en copa, el 10 % en competiciones UEFA y el 9 % en las ligas.

Los entrenadores españoles son los más demandados actualmente, con 74 de ellos en otros clubes europeos de primera o segunda. Les siguen italianos y croatas.

La última campaña hubo 738 cambios de técnico, con un aumento de un 3 % de destituciones respecto a 2024/25. El 66 % de los clubes cambió de entrenador al menos una vez. Los equipos turcos lideran los cambios con 28 y los daneses son los que menos varían (8).

El 76 % de los entrenadores recién nombrados llevaba menos de un año sin trabajo (73 % en 2024/25) y la mayoría de los entrenadores han tenido carreras como futbolistas profesionales, con un 68 % en 2025/26), aunque esta cifra es la más baja desde 2017/18.

El público no falla. Al menos 242 millones de aficionados asistieron a partidos de clubes y selecciones. 2025/26 es la tercera temporada consecutiva con más de 110 millones. En las ligas de primera se registraron 116 millones, un 1,4 % más que el año anterior.

La UEFA afirma que el aumento en tres de las cinco grandes ligas (Inglaterra, España y Alemania) "confirma que, en un mundo en el que se retransmiten más partidos y hay más contenido online disponible que nunca, el interés por las experiencias en directo es más fuerte que nunca".

Diecinueve clubes superaron el millón de espectadores: seis en Inglaterra, cinco en Alemania, tres en Italia, tres en España y uno en Francia y otro en Escocia.

También crece el número de clubes debutantes en competiciones. 1.240 equipos diferentes han jugado en la máxima categoría de su liga en la última década. Seis ganaron su primer título de liga nacional en 2025/26.

91 clubes que no militaban en primera llegaron al menos a los cuartos de final de la copa nacional. Dos de los cinco que no jugaban la misma y que alcanzaron la última fase fueron campeones, el Lilestrom noruega y el Sporting Clube União Torreense de Portugal.