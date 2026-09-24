El líder Toluca busca mantener su jerarquía ante el campeón Cruz Azul

Los Diablos Rojos, primeros de la competencia con 19 puntos, reciben este sábado a La Máquina, cuarto con 15, en un duelo que medirá a dos de las mejores ofensivas del certamen.

Toluca es favorito a pesar de las ausencias de Jesús Gallardo y Everardo López, seleccionados por México, y Federico Viñas, convocado por Uruguay.

El Cruz Azul, también tendrá ausencias notables. En la portería prescindirá de Kevin Mier, quien acudirá al llamado de Colombia, además de los centrocampistas Jeremy Márquez y Érik Lira que están concentrados con México para la fecha FIFA.

Los rojos vienen de conceder una dolorosa derrota en casa ante el Santos Laguna, penúltimo de la tabla general. El equipo azul también viene de caer, pero como visitante contra el Monterrey.

También el sábado, el segundo lugar de la clasificación, el Guadalajara, que es dirigido por el argentino Gabriel Milito, tendrá la visita de la sensación del torneo, el Querétaro, quinto de la tabla a pesar de la humilde plantilla que le integra.

En otro partido, el Pachuca, liderado por el venezolano Salomón Rondón máximo anotador de la competencia se mete a la cancha del Santos Laguna, que intentará ampliar su racha de dos triunfos consecutivos.

Completa la jornada sabatina el duelo entre Tigres UANL y el Puebla.

La décima jornada arrancará el viernes con el partido en el que el Atlante recibirá al Monterrey, del argentino Matías Almeyda, y la visita del Atlas al Tijuana que dirige el uruguayo Sebastián Abreu.

La actividad concluirá el domingo con tres partidos. Pumas UNAM ante San Luis, León contra Juárez FC y Necaxa recibirá al América.

Partidos de la décima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Viernes 25.09: Atlante-Monterrey, Tijuana-Atlas.

Sábado 26.09: Cruz Azul-Toluca, Guadalajara-Querétaro, Santos Laguna-Pachuca, Tigres UANL-Puebla.

Domingo 27-09: Pumas UNAM-San Luis, León-Juárez FC, Necaxa-América.