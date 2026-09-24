El Salvador busca el triunfo ante Martinica para seguir en lo alto de la Liga de Naciones

'Bolillo' Gómez ha afirmado que los rivales de esta competición no son mejores que la Selecta, por lo que espera además sacar provecho de su localía, aun con la baja del creativo Nathan Ordaz, por lo que su principal referente en ataque será el colombiano nacionalizado salvadoreño Brayan Gil, que milita en Rusia.
La Liga de Naciones se presenta como una oportunidad de reivindicación para Gómez, quien únicamente consiguió un resultado positivo en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y en cambio registró tres derrotas consecutivas como local ante Panamá, Guatemala y Surinam.
Desde su llegada, Gómez ha dirigido 16 partidos con un saldo de 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas, a lo que se suman 7 partidos contra clubes o academias con un balance de 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.
En la Liga de Naciones, El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras, y disputará dos partidos en casa y dos a domicilio.
Martinica, mientras tanto, intentará inclinar a su favor la serie particular con los salvadoreños, ya que en los 5 juegos disputados suma 2 victorias, 1 empate y 2 reveses.
Los caribeños en su última visita a El Salvador igualaron 0-0 en la Liga de Naciones de 2023.
En esta ocasión ha reforzado su combinado con la convocatoria de jugadores de ligas europeas, como Ludovic Blas, del Rennais de la Ligue 1 de Francia, y Jonathan Varane, del Queens Park Rangers, de la segunda división de Inglaterra.
El Salvador: Mario González; Julio Sibrián, Rudy Clavel, Danis Cerros, Jefferson Valladares, Alejandro Henríquez; Mauricio Cerritos, Marcelo Díaz, Harold Osorio, Styven Vásquez; Brayan Gil.
Seleccionador: Hernán Darío Gómez.
Martinica: Xavier Lenogue; Kenny Lala, Florent Poulolo, Ronny Labonne, Joris Moutachy; Jonathan Varane, Cyril Mandouki, Kévin Appin, Ludovic Blas, Alexandre Duville-Parsemain; Janis Antiste.