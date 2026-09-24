El Salvador busca el triunfo ante Martinica para seguir en lo alto de la Liga de Naciones

El Salvador busca el triunfo ante Martinica para seguir en lo alto de la Liga de Naciones

San Salvador, 24 sep (EFE).- La selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, recibe el viernes a su similar de Martinica con la meta de conseguir el triunfo que le signifique el primer paso para mantenerse en la Liga A de la Concacaf y obtener un puesto en la próxima Copa Oro.