Soledad Núñez afirma que recibirá el voto colorado y será intendenta “de calle”

La candidata a intendenta de Asunción por la alianza opositora Juntos por Asunción, Soledad Núñez, durante una entrevista por ABC TV, lanzó críticas contra la estructura oficialista que maneja la Municipalidad de la capital. La postulante calificó de “tremendamente irresponsable” el apurado intento de la intendencia y de la Junta Municipal de aprobar un nuevo contrato colectivo para los funcionarios a días de los comicios.

Aseguró que esta maniobra solo busca afianzar una red prebendaria, engañando a los trabajadores honestos y cargando sobre los golpeados contribuyentes el financiamiento de una institución donde cerca del 93 % de los recursos se destina a gastos corrientes.

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Núñez sostuvo que la iniciativa del intendente interino Luis Bello no es casual, al ser este el exsecretario del diputado Raúl Latorre, jefe de campaña del candidato colorado Camilo Pérez.

“Acá no me vengan a decir que no estaban enterados; hay una forma de hacer política que tenemos que erradicar. La Municipalidad no puede seguir siendo concebida como una agencia de empleos para los políticos en lugar de brindar servicios eficientes a los vecinos”, enfatizó.

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La candidata prometió que desde el primer día de su gestión implementará auditorías de fondo, instruirá sumarios y expulsará a los planilleros que no trabajan. Recordó que cuenta con la experiencia previa en la función pública, cuando fue titular del hoy Ministerio de Vivienda, para sanear la institución sin pedir permiso a los sectores de poder.

Promete auditoría a la era Nenecho y fin de la “caja oscura”

Para la exministra, la contienda electoral del próximo 4 de octubre representa una elección trascendental entre continuar con el modelo que dejó en quiebra a la capital o apostar por una administración con manos libres para aplicar transformaciones profundas.

Núñez prometió auditar hasta el último guaraní de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y de la administración interina. Acusó la gestión de haber enterrado los recursos en la falta de obras, la ausencia de desagüe pluvial y el abandono de calles y espacios públicos.

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“En estas elecciones se juega el blanqueo de una administración cuestionada o una transparencia radical. Voy a abrir esa caja oscura que es la Municipalidad y le voy a contar a los contribuyentes dónde fue a parar su plata”, sentenció la postulante opositora.

Soledad añadió que, a diferencia de su adversario, ella no tiene ataduras políticas ni debe favores a cúpulas partidarias, por lo que aplicará la “guillotina” a los procesos burocráticos y agilizará la gestión comunal mediante la digitalización completa, sancionando la negligencia y premiando el desempeño de los funcionarios de carrera que sí cumplen con sus tareas.

Afirma el “voto cruzado” y un gobierno desde las calles

Núñez se mostró confiada en lograr la victoria gracias a la participación de la “mayoría silenciosa” y al descontento de la propia dirigencia de base del Partido Colorado. Tras recorrer los barrios de Asunción, la candidata aseguró que existe una frustración en los propios afiliados colorados hacia su cúpula partidaria, lo que derivará en un masivo voto cruzado el día de la votación.

Hizo un llamado enfático a superar el 60 % de participación ciudadana para frenar la maquinaria prebendaria y asegurar una Junta Municipal con representación equilibrada.

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Finalmente, la candidata de Juntos por Asunción reafirmó su compromiso de no utilizar la intendencia como trampolín para futuras ambiciones presidenciales, y se enfocará en dejar una capital ordenada, limpia e íntegra rumbo a sus 500 años de fundación.

“Voy a gobernar en las calles y me voy a apoyar en las comisiones vecinales. Cuando el sector perverso quiera poner trabas para defender sus privilegios, será la propia ciudadanía movilizada la que saldrá a defender las reformas que la ciudad necesita”, concluyó.