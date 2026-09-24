Guatemala reta el dominio de Jamaica en Kingston por la Liga de Naciones

Guatemala reta el dominio de Jamaica en Kingston por la Liga de Naciones

Ciudad de Guatemala, 24 sep (EFE).- La selección de Guatemala visitará este viernes a la de Jamaica en la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo clasificatorio a la Copa Oro 2027 en el que los centroamericanos buscarán romper el dominio histórico de los caribeños pese a afrontar el choque con bajas sensibles.