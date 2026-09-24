La Premier, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga pedirán una reforma de la FIFA

Esta carta, según informa "Sky Sports", iría dirigida a calmar los intentos de la FIFA de ampliar el número de Mundiales de clubes así como de otras competiciones que, según las ligas interesadas, ponen en peligro los torneos domésticos.

La fuente a la que ha tenido acceso "Sky Sports" asegura que estas ligas se han unido en este comunicado para pedir una reforma centrada en que las operaciones y movimientos de la FIFA tengan unas mayor supervisión independiente y que se dé a las ligas y a otros entes un papel importante en la toma de decisiones.

La misma fuente no precisa si en la misma misiva se pedirá la dimisión de Gianni Infantino, que lleva varias semanas con mucha presión por el escándalo de la venta de participaciones privadas de la Copa del Mundo. Pese a que el presidente de la FIFA se retractó de esta medida, son varias las asociaciones que no quieren que continúe en el cargo. La intención de Infantino, eso sí, es la de volver a presentarse a las elecciones que tendrán lugar a principios de año y en las que, de momento, no cuenta con ningún candidato rival.