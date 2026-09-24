La rodilla de Konaté despierta los fantasmas del Real Madrid

El central sintió dolor durante el entrenamiento del miércoles en Clairefontaine y una resonancia confirmó el esguince. Después de conversar los médicos de Francia y del Real Madrid, abandonó la concentración y fue sustituido por Leny Yoro, convocado por primera vez con la selección absoluta.

En el club no existe una alarma excesiva y no se descarta que Konaté pueda estar disponible el 10 de octubre para enfrentarse al Villarreal en Liga. Pero cuando un defensa del Real Madrid se lleva las manos a la rodilla, la inquietud es mayor que en la de muchos equipos.

José Mourinho pareció anticiparlo apenas diez días antes. "Muchas veces un equipo tiene un número altísimo de lesiones y sus técnicos están trabajando muy bien y tienes mala suerte con rodillas, con lesiones traumáticas y eso es una cosa que es incontrolable", dijo el técnico portugués en la víspera del choque ante el Elche, que también advirtió, antes de enfrentarse al Málaga, del riesgo de los partidos internacionales.

"No quiero dramatizar, pero es un periodo donde muchas veces hay lesiones en selección y lesiones cuando vuelven al club", señaló. Konaté ni siquiera necesitó disputar un partido para confirmar sus temores.

No es la primera vez que las rodillas frenan al francés. En agosto de 2022 sufrió una lesión durante un amistoso de pretemporada del Liverpool contra el Estrasburgo. Permaneció 56 días de baja y se perdió nueve encuentros.

El segundo episodio llegó en noviembre de 2024 y tuvo al Real Madrid como inesperado protagonista. Konaté se lesionó al final del triunfo del Liverpool sobre el conjunto blanco en Anfield, después de una acción con Endrick. Pasó 34 días fuera y no pudo intervenir en ocho partidos.

El percance sufrido con Francia es el tercero de rodilla de su carrera, aunque su pasado reciente invitaba al optimismo. Desde aquella caída en Anfield no había vuelto a padecer una lesión y la pasada temporada participó en 51 encuentros con el Liverpool.

Esa continuidad fue uno de los argumentos de su fichaje. Konaté había sido titular en siete de los ocho partidos del Madrid, completó los 90 minutos en todos ellos y solo descansó frente al Málaga. Su potencia y su capacidad para defender muchos metros a la espalda de la zaga le habían convertido rápidamente en una pieza fundamental para Mourinho.

Xabi Alonso describió la pasada temporada el problema con precisión. "Es una zona en la que estamos sufriendo más inestabilidad a la hora de poder contar con más jugadores disponibles", lamentó cuando las bajas obligaban a exprimir a los pocos defensas que permanecían sanos.

El parte se escribe mejor con nombres. Militao ejemplifica el calvario. Desde agosto de 2023 ha sufrido dos roturas del ligamento cruzado, una en cada rodilla, y dos graves lesiones posteriores en el bíceps femoral izquierdo. Después de su última recaída, en abril, volvió a pasar por el quirófano y todavía no ha reaparecido.

Antes que Konaté, Carvajal conoció el peor significado de una rodilla torcida. En octubre de 2024 se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de la pierna derecha. Regresó nueve meses después, pero la temporada pasada volvió a sufrir una lesión en el sóleo y tuvo que someterse a una artroscopia en la misma rodilla. Aunque ya no pertenece a la plantilla, forma parte esencial de la memoria reciente de la defensa blanca.

También Alaba sufrió una rotura de cruzado y Rüdiger fue operado del menisco externo de la rodilla izquierda antes de padecer una lesión en el recto anterior. Trent encadenó problemas en el bíceps femoral y el cuádriceps; Mendy disputó únicamente nueve partidos la pasada campaña y continúa recuperándose de otra operación.

Las lesiones menores tampoco concedieron continuidad. Huijsen sufrió problemas en el sóleo, el cuádriceps y el gemelo el curso pasado; Carreras cayó en marzo por una lesión muscular; y Asencio comenzó esta temporada apartado por una rotura en el recto femoral.

El esguince de Konaté no completa todavía otra crisis. Rüdiger y Asencio están disponibles y el francés dispone de más de dos semanas para recuperarse. Sin embargo, Huijsen deberá cumplir contra el Villarreal un partido de sanción y Militao continúa de baja.

La lesión puede ser leve y el plazo suficiente. De momento, la incidencia de Konaté parece solo un susto, pero en una defensa tan castigada, se avivan los fantasmas.