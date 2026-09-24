Molina promete posesión, intensidad y victoria de Honduras frente a la "difícil" Surinam

En la víspera, Molina dijo a los periodistas que el primer rival de Honduras en la Liga de Naciones resulta ser "más difícil porque tiene un seleccionador nuevo, con lo cual no tenemos referencias anteriores en cuanto a la selección de Surinam".

Surinam, ahora dirigida por Henk Fraser, llegó el pasado martes a Tegucigalpa para enfrentarse a Honduras, que ha conformado un equipo que es mezcla de experiencia y juventud.

De Fraser, Molina dijo que tiene referencias de lo que ha hecho como entrenador antes de que asumiera como timonel de Surinam.

Agregó que para él es importante analizar a los rivales, quiénes son y qué se puede esperar de ellos, "pero lo más importante es nuestra selección" y "qué es lo que queremos hacer".

"Queremos ser un equipo que proponga, que tenga el balón, que domine el juego a través de la posesión, que ataque, que defienda, que sea fuerte defensivamente, con mucha intensidad. Que intente recuperar el balón lo antes posible", subrayó Molina.

El timonel de los 'catrachos' centroamericanos subrayó que está "contento" con lo que ha visto en sus jugadores y que aspira a más. "Sin ninguna duda, queremos jugar mejor al fútbol y lógicamente ganar los partidos".

Molina, que en marzo asumió como seleccionador de Honduras, convocó a 26 jugadores, que para él "en estos momentos son los mejores" para el juego contra Surinam, y de los que resaltó que está "encantado" con ellos.

Entre los jugadores convocados por Molina para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf figuran los delanteros legionarios Alenis Vargas, Dereck Moncada, Bryan Róchez, Keyrol Figueroa y Erick Puerto.

En la selección de Surinam, que no contará con algunos de sus titulares, sobresalen los delanteros Tyrone Conraad, Richonell Margaret, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter y Denilho Cleonise.

Los otros rivales de Honduras en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf son Jamaica y Martinica.

El partido entre Honduras y Surinam, previsto para las 19:00 hora local (01:00 GMT del sábado), se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, y será dirigido por el árbitro mexicano Fernando Hernández.