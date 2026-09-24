Panamá inicia ante India su proceso de renovación tras el Mundial de 2026

"El objetivo es claro, ver a nuevos jugadores, aprovechar este viaje tan largo para hacer esta escala en India, darle la oportunidad a los jugadores a mostrarse, tener la oportunidad y para nosotros es el comienzo de este cambio generacional que va a servir para mucho", indicó este jueves Christiansen en la conferencia de prensa previa al encuentro en la ciudad de Bangalore, en el sur del país asiático.

El seleccionador explicó que los primeros entrenamientos en la India han estado orientados a integrar a las nuevas figuras y familiarizarlas con los conceptos tácticos que pretende desarrollar en esta etapa.

Sobre cómo ha visto al grupo en su regreso a la competencia, indicó que "muy bien" y destacó la adaptación de los jugadores al trabajo del cuerpo técnico.

"Hicimos un trabajo táctico que lo comprendieron bastante bien, y bueno, hoy seguimos un poco más con lo que viene para el partido, trabajo táctico otra vez, por lo menos para que tengan los conceptos, las ideas claras de lo que queremos hacer, la verdad es que la adaptación ha sido muy buena", explicó Christiansen.

Panamá completó este jueves una sesión de una hora de trabajos en las instalaciones del Centre for Sports Excellence, situadas a unos 45 minutos del hotel de concentración, informó la Federación Panameña de Fútbol (FPF). En el entrenamiento participaron 23 jugadores.

Christiansen reiteró que el encuentro ante India servirá para dar minutos a las nuevas caras de la selección y evaluar sus posibilidades de continuidad dentro del proceso que apunta al Mundial de 2030.

"Es posible que repitan los jugadores, que tengan su oportunidad porque serán partidos exigentes", señaló el técnico al referirse a la posibilidad de que algunos de los debutantes tengan continuidad en los próximos compromisos, que serían ante Nueva Zelanda, Japón o Ecuador.

El seleccionador también explicó las razones por las que no fueron convocados nuevos jugadores para cubrir las bajas por lesión de Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara, y apuntó principalmente a las dificultades y los tiempos que requiere la tramitación de visados.

"Solamente por el tema burocrático que hay para conseguir un visado, esta mañana o ayer por la noche tuvimos el OK para el visado de Martín Krug y eso que hace más de 10 días lo habíamos solicitado", explicó.

Krug será, precisamente, el último jugador en incorporarse a la concentración panameña después de superar las dificultades relacionadas con el trámite de viaje.

"Ya me gustaría a mí disponer de más jugadores, sobre todo en la línea defensiva porque es ahí donde han caído dos. También tengo cinco jugadores que buscan debutar", añadió.

Christiansen aprovechó además para enviar un mensaje a la afición panameña, que seguirá desde la distancia el primer partido de la selección después de su participación en el pasado Mundial.

"Como siempre, es importante tener su apoyo, sentir su aliento con la Selección y nosotros, de nuestra parte, desde la lejana India, buscaremos hacer un buen partido", expresó.

El amistoso contra la India se disputará este viernes a las 19:30 hora local (09:30 de Panamá, 14:30 GMT) en el estadio Sree Kanteerava de Bangalore y será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones.