Clubes de la Premier League se plantean emprender acciones legales contra el City

Según "The Athletic", varios clubes de Inglaterra han contactado ya con bufetes de abogados para ver cuáles son sus opciones a la hora de reclamar diferentes daños en función de cuánto les han podido afectar las irregularidades del City, que, según adelantó el mismo medio, ha sido encontrado culpable de 114 de las 115 violaciones financieras entre 2009 y 2018 de las que fue acusado.

Una vez que el City sea declarado culpable de forma oficial y si no prospera una posible apelación, el resto de clubes afectados de la liga podría reclamar daños derivados de haber descendido de la Premier, no haber ganado títulos o haberse quedado fuera de competiciones auropeas.

En junio de este año, el Everton, club sancionado por romper las reglas financieras en la temporada 2021-2022, fue condenado a pagar cerca de 41 millones de euros al Burnley porque sus acciones derivaron en una ventaja deportiva sobre este último club, que perdió la categoría.

Uno de los clubes que está pidiendo asesoramiento legal es el Manchester United, que terminó segundo en la temporada 2011-2012 y en la 2018-2019, ambas detrás del Manchester City y cubiertas por el periodo en el que se incumplieron dichas normas económicas.