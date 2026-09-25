Javier Aguirre dirige su segundo entrenamiento con Diakhaby en el inicio

Diakhaby, lesionado del aductor largo de la pierna izquierda en el partido ante el Barcelona de principios de septiembre, avanza en su recuperación, mientras que el resto de jugadores lesionados, César Tárrega, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, Diego López y Sergi Canós, trabajaron de manera individual dentro de la instalación, según informaron fuentes del club a EFE.

El Valencia realizará este sábado la última sesión de la semana antes de disfrutar el domingo de una jornada de descanso y retomará el trabajo el lunes, día en el que Aguirre será presentado oficialmente como nuevo entrenador del conjunto valencianista en Mestalla.

El técnico mexicano se hizo cargo del equipo este jueves tras la salida de Carlos Corberán y la semana de interinidad de Óscar Sánchez después de un inicio de Liga en el que el Valencia suma cuatro puntos en las siete primeras jornadas.

Aguirre tiene por delante dos semanas más de parón antes de que se retome la competición el 11 de octubre contra el Racing de Santander en El Sardinero.