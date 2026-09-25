La prensa alemana mira optimista al equipo de Klopp tras 1-1 con los Paíes Bajos de Xavi

"Tras un partido muy intenso, tanto los jugadores como el seleccionador de Alemania consideran que van por buen camino", apuntó el semanario deportivo Kicker sobre el duelo librado la víspera en Ámsterdam, en el primer partido del Grupo A2 de la Liga de Naciones, que también integran Grecia y Serbia.

"La selección alemana de Klopp y el equipo de Xavi terminaron 1-1 en un partido frenético", comentó el su página web la sección de deportes del diario Bild, el periódico más leído del país.

"En general, el resultado es justo, ya que los holandeses dominaron el partido en algunas fases y presionaron durante mucho tiempo, sin éxito, para lograr el empate", agregó el primer análisis ofrecido por el Bild.

También en ese diario, Henning Feindt, redactor jefe del área deportiva del Bild y del periódico generalista Welt, indicó este viernes que en el empate de Ámsterdam, los pupilos de Klopp dieron una cara más "agresiva" a Alemania, respecto al Mundial, competición en la que los germanos quedaron eliminados por Paraguay en los penales en deciseisavos de final.

"En el empate a 1-1 en Ámsterdam, el equipo se mostró más agresivo que en todo el Mundial", según Feindt.

"Los jugadores, al igual que Jürgen Klopp en su zona de entrenamiento, sacaban la mandíbula inferior una y otra vez, demostrando en cada segundo que querían el triunfo a toda costa", destacó.

El diario generalista Süddeutsche Zeitung también vio motivos para la "alegría" pese al empate, mientras que el también referente informativo Frankfurter Allgemeine Zeitung señaló que sólo una "combinación de ensueño" de los pupilos de Xavi en los últimos compases del duelo cerraron a Klopp y los suyos el camino a la victoria.

Alemania se adelantó en el debut de Klopp por medio del centrocampista Felix Nmecha, que abrió el marcador en el minuto 32, pero, en los últimos compase de la segunda parte los pupilos de Xavi empataron con un tanto de Cody Gakpo en el 90+2.

En el otro duelo de la primera fecha del grupo A2, Grecia se impuso a Serbia como visitante por 1-2, por lo que lidera la tabla con 3 puntos, seguida de Alemania y Países Bajos.